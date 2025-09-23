Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Book 5 360 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in forte sconto scegliendo la versione con processore Intel Core Ultra 7 di seconda generazione

Samsung

In sintesi

Offerta Amazon: Samsung Galaxy Book 5 360 a 1.419 €, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi, venduto e spedito da Amazon con 3 anni di garanzia inclusi.

Caratteristiche principali: display AMOLED touch da 15,6", processore Intel Core Ultra 7 258V, 16 GB RAM, 512 GB SSD, certificazione Copilot+ PC e funzioni AI avanzate.

Il Samsung Galaxy Book 5 360 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook di fascia alta. Con la promozione in corso, infatti, il laptop di Samsung è ora acquistabile con un prezzo scontato di 1.419 euro.

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con 3 anni di garanzia, senza alcun costo aggiuntivo. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto disponibile oggi è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Book5 360 15.6", Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]

La scheda tecnica del notebook Samsung Galaxy Book 5 360

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 5 360 comprende un display AMOLED da 15,6 pollici con supporto al touch oltre al processore Intel Core Ultra 7 258V, appartenente alla famiglia Lunar Lake e in grado di offrire ottime prestazioni e un’efficienza elevata.

La configurazione in offerta comprende 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre a una batteria da 67,1 Wh. Il notebook è dotato di una tastiera italiana con retroilluminazione e con tastierino numerico laterale.

Il sistema operativo è Windows 11. Il modello è dotato anche della certificazione Copilot+ PC. Grazie alle sue specifiche, infatti, il Samsung Galaxy Book 5 360 è in grado di gestire le funzionalità AI avanzate mettendo a disposizione degli utenti diversi strumenti che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Per chi è alla ricerca di un laptop di qualità, in grado di abbinare ottime prestazioni e un’autonomia elevata, con un display AMOLED touch e il supporto alle funzionalità AI più avanzate, il modello di Samsung può rappresentare oggi l’opzione giusta. L’offerta in corso, con un netto taglio di prezzo, può fare la differenza.

Samsung Galaxy Book 5 360, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 5 360 con un prezzo scontato di 1.419 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta permette di acquistare un ottimo notebook, venduto direttamente da Amazon e disponibile con 3 anni di garanzia, senza alcun costo aggiuntivo.

