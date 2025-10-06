Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Book4 Ultra è in offerta su Amazon con oltre 1.000 euro di sconto: si tratta di un vero e proprio affare tra le workstation portatili

Samsung

In sintesi

Scheda tecnica e prestazioni: Samsung Galaxy Book 4 Ultra integra un processore Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e GPU NVIDIA RTX 4070, con display Dynamic AMOLED 2X da 16", tastiera retroilluminata e sistema operativo Windows 11.

Offerta Amazon: disponibile a 2.624 euro con oltre 1.000 euro di sconto rispetto al listino, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di acquisto a rate tramite Cofidis.

Il Samsung Galaxy Book 4 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon con oltre 1.000 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. La workstation portatile della casa coreana è ora acquistabile con un prezzo ridotto a 2.624 euro andando a scegliere la configurazione più completa che include il potente processore Intel Core Ultra 9 185H oltre alla scheda video NVIDIA RTX 4070 per laptop. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book4 Ultra, Intel® Core™ Ultra 9 Processor, 32GB RAM, 1TB, Laptop 16" Dynamic AMOLED 2X touch, Windows 11 Home, Moonstone Gray

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book4 Ultra

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4 Ultra comprende il già citato processore Intel Core Ultra 9 185H. Si tratta di un chip ad alta potenza che può garantire anche una buona efficienza, rappresentando il giusto compromesso tra prestazioni elevate e consumi contenuti. Il processore è affiancato da 32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD ad alta velocità.

Per quanto riguarda la parte grafica, invece, c’è la scheda video NVIDIA RTX 4070 per laptop, una delle soluzioni più potenti disponibili sul mercato che può garantire una marcia in più in termini grafici, permettendo al notebook di diventare anche una macchina da gaming (sfruttando il DLSS e tutte le tecnologie di NVIDIA).

Il display è dotato di un pannello Dynamic AMOLED 2X con diagonale di 16 pollici. Da segnalare anche la presenza di una tastiera retroilluminata con layout italiano oltre che di una dotazione di porte completa. Il sistema operativo è Windows 11. Le dimensioni sono pari a 355,4 x 250,4 x 16,5 mm per un peso di 1,81 chilogrammi.

Con lo sconto in corso, il Book 4 Ultra è oggi disponibile al prezzo giusto.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 4 Ultra con un prezzo scontato di 2.624 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il notebook al carrello. Per dilazionare la spesa è possibile optare per l’acquisto a rate con Cofidis. La promozione garantisce uno sconto di oltre 1.000 euro rispetto al listino ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Book4 Ultra, Intel® Core™ Ultra 9 Processor, 32GB RAM, 1TB, Laptop 16" Dynamic AMOLED 2X touch, Windows 11 Home, Moonstone Gray