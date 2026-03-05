Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Nuove indiscrezioni rivelano prezzi e caratteristiche di Galaxy A57 e A37. I medi gamma Samsung potrebbero diventare più costosi, riaprendo il confronto con la fascia premium.

Per i prossimi smartphone di fascia media di Samsung, Galaxy A57 e Galaxy A37, il quadro che emerge dai leak è ormai piuttosto definito: schede tecniche quasi complete, colori, misure e perfino le etichette energetiche europee. Tra questi dettagli, però, c’è un elemento che potrebbe pesare più di tutti gli altri. Alcune immagini attribuite a listini retail europei suggeriscono infatti un aumento sensibile dei prezzi rispetto ad A56 e A36, senza che emerga un salto altrettanto netto nelle dotazioni più visibili, come display e fotocamere.

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente i due modelli, quindi tutto va letto per quello che è: indiscrezioni. Tuttavia, la ripetizione degli stessi elementi in fonti diverse, insieme alla comparsa di alcuni dati nei database UE, rende difficile liquidare la questione come semplice rumore.

Quanto costeranno Samsung Galaxy A57 e A37?

Il leak più discusso arriva da alcune immagini che, secondo il tipster Sudhanshu Ambhore, mostrerebbero la presenza dei dispositivi su un sito retail europeo con i relativi prezzi.

Galaxy A37 (6 GB + 128 GB): 439 euro ;

; Galaxy A37 (8 GB + 256 GB): 539 euro ;

; Galaxy A57 (8 GB + 128 GB): 539 euro ;

; Galaxy A57 (8 GB + 256 GB): 609 euro.

Questo listino, qualora venisse confermato, segnerebbe un aumento evidente rispetto al prezzo di lancio della generazione precedente. Un cambiamento che potrebbe far storcere il naso a molti utenti, da sempre attratti dalla serie A proprio per il suo equilibrio tra caratteristiche e prezzo.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A57 e A37

Le indiscrezioni sulle specifiche di Galaxy A37 e Galaxy A57 risultano piuttosto coerenti tra le diverse fonti. Ricordiamo che Samsung punta a rendere Exynos il cuore dei futuri Galaxy.

Galaxy A37

Galaxy A37 dovrebbe integrare un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel, abbinato al chip Exynos 1480. Le configurazioni previste parlano di 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, senza supporto alla microSD. Il comparto fotografico prevederebbe una tripla camera composta da sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP, con una fotocamera frontale da 12 MP. La batteria sarebbe da 5.000 mAh con ricarica cablata fino a 45 W.

Galaxy A57

Galaxy A57 si collocherebbe un gradino più in alto grazie al processore Exynos 1680 e a un design leggermente più sottile. Anche qui è atteso uno schermo Super AMOLED a 120 Hz con risoluzione Full HD+, mentre la memoria dovrebbe fermarsi a 8 GB di RAM con 128 o 256 GB di archiviazione. Le fotocamere resterebbero sostanzialmente identiche: 50 MP + 12 MP + 5 MP sul retro e 12 MP per la camera frontale.

Quando escono Samsung Galaxy A57 e A37?

La finestra temporale più citata resta marzo. Alcuni rumor precedenti indicavano febbraio, ma le fonti più recenti parlano di un leggero slittamento e ipotizzano una disponibilità scaglionata: A37 potrebbe arrivare per primo, seguito da A57 a seconda dei mercati. Al momento non esiste comunque una data ufficiale.

Samsung Galaxy A57 e Galaxy S26 “base”: ha ancora senso una suddivisione?

La distinzione tra Galaxy A57 e Galaxy S26 base potrebbe diventare meno netta. I leak indicano medi gamma con un’autonomia stimata fino a 53 e 52 ore, valori leggermente superiori alle 51 ore attribuite al Galaxy S26 nei test UE.

Se i prezzi della serie A dovessero davvero avvicinarsi alla fascia premium, la differenza rischierebbe di spostarsi soprattutto su potenza e funzioni avanzate, più che sull’esperienza d’uso quotidiana. In uno scenario del genere, la separazione tra medio gamma alto e flagship potrebbe apparire meno evidente di quanto lo sia stata negli ultimi anni.