Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Samsung ha presentato i Galaxy A37 e A57, modelli di fascia media che somigliano agli S: AI generativa e prestazioni eccellenti a costo ridotto

iStock

Non si vive di sola prima fascia nel mondo della tecnologia. A tutti fanno gola le prestazioni eccellenti ma, di fatto, c’è un’ampia fetta di mercato che guarda con interesse alla fascia media. Lo dimostra il fatto che Samsung abbia deciso di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza, puntando nettamente su questa tipologia di smartphone.

L’annuncio dei nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G evidenzia una democratizzazione dell’intelligenza artificiale generativa. Il colosso coreano vuole che l’AI raggiunta il più vasto pubblico possibile.

La parola d’ordine è Awesome Intelligence, ovvero una suite di funzioni AI potenziate. La promessa è quella di trasformare radicalmente l’uso quotidiano dei dispositivi serie A. Una vera alternativa allettante, un po’ come capita per la serie media dei Google Pixel.

L’AI che semplifica la vita

Il cuore di questi nuovi smartphone Samsung è la One UI 8.5. Un balzo in avanti notevole, dal momento che i Galaxy di fascia media presentati integrano strumenti di produttività finora riservati alla serie S.

Svariate le novità presenti, con la trascrizione vocale che è di certo una delle più interessanti. È possibile convertire e tradurre intere riunioni o messaggi vocali in testo, in tempo reale. Il tutto con gran rapidità, potendo accedere alla funzione selezione AI direttamente dal Pannello Edge.

Samsung

Non mancano poi delle vere e proprie chicche per gli amanti dei social:

gomma oggetto migliorata per rimuovere passanti o distrazioni di vario genere dagli scatti in maniera naturale;

per rimuovere passanti o distrazioni di vario genere dagli scatti in maniera naturale; volto migliore (su A57) per le foto di gruppo, il che assicura che tutti abbiano l’espressione perfetta, combinando più scatti continui;

(su A57) per le foto di gruppo, il che assicura che tutti abbiano l’espressione perfetta, combinando più scatti continui; cerchia e cerca con Google ora supporta il riconoscimento multi-oggetto, permettendo di identificare un intero outfit con una sola ricerca.

Fotocamera migliorata: il buio non fa paura

La serie continua ad avere la fotocamera come pilastro strutturale. Entrambi i modelli montano un sensore principale da 50 MP, supportato da un processore d’immagine (ISP) aggiornato. La vera svolta è però rappresentata dalla Nightography migliorata.

L’elaborazione neurale, i video e le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità risultano molto più nitidi e con meno “rumore digitale”. Il Galaxy A57 5G aggiunge inoltre una velocità dell’otturatore più rapida. Ciò è fondamentale per catturare soggetti in movimento senza dover sopportare l’effetto scia.

Prestazioni e durabilità

Intrigante anche l’aspetto dei nuovi modelli Galaxy A. Il design è il più sottile di sempre per la serie, senza però rinunciare alla sostanza. Sotto la scocca c’è spazio per una batteria da 5.000 mAh. Di fatto la promessa di Samsung è quella di garantire fino a due giorni di autonomia.

L’elenco dei pro prosegue con una ricarica ultra-rapida, capace di raggiungere in appena 30 minuti il 60%. Tra le notizie cardine, almeno per gli amanti del gaming, c’è invece l’ampliamento della camera di vapore del 13%. Ciò vuol dire che saranno garantite migliori prestazioni anche con il dispositivo sotto stress.

Samsung

Un occhio infine rivolto al futuro: Samsung offre ai propri utenti 6 generazioni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza. Una mossa che combatte l’obsolescenza programmata e assicura un valore dell’usato elevato nel tempo. E per la sicurezza? I due modelli A si affidano a Knox Valut, ovvero una protezione hardware contro le manomissioni, che tiene al sicuro i dati sensibili degli utenti.

I prezzi

I nuovi Galaxy saranno disponibili dal 10 aprile 2026. Ecco il listino prezzi per il mercato italiano: