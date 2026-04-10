Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Confrontare Samsung Galaxy A37 5G e Galaxy A57 5G ha senso proprio perché, a una prima lettura, i due nomi possono sembrare quasi sovrapponibili. In realtà non lo sono affatto. I due modelli condividono una parte importante dell’impostazione della nuova gamma Galaxy A 2026, ma si collocano su due livelli distinti della fascia media. È una distanza meno marcata rispetto al passato ed è anche per questo che il confronto risulta particolarmente interessante.

Samsung ha costruito la nuova serie A in modo più compatto e leggibile, riducendo quella sensazione di sovrapposizione che in alcune generazioni rendeva meno immediata la distinzione tra i modelli. Galaxy A37 e Galaxy A57 rappresentano bene questo cambio di passo: due smartphone vicini per filosofia, ma separati da differenze concrete che incidono sull’esperienza d’uso e sul prezzo.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A57

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a confronto

Il punto di partenza è condiviso. Entrambi montano un display da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, integrano Vision Booster, offrono una fotocamera principale da 50 MP affiancata da una macro da 5 MP e da una frontale da 12 MP. Non cambiano nemmeno batteria da 5.000 mAh, certificazione IP68 e supporto a sei generazioni di aggiornamenti Android e di sicurezza.

È entrando nei dettagli che emergono le differenze. Galaxy A57 5G utilizza un pannello Super AMOLED+ e parte da 8 GB di RAM anche nel taglio da 128 GB. Galaxy A37 5G si ferma invece a un display Super AMOLED e, nella configurazione base, propone 6 GB di RAM. Cambia anche la fotocamera ultra-grandangolare, da 12 MP su A57 e da 8 MP su A37. Sul prezzo, la distanza esiste ma resta contenuta: A57 parte da 549,90 euro, A37 da 449,90 euro.

Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A57, il design

Anche sul piano estetico i due telefoni si somigliano, ma non coincidono. Galaxy A57 5G è più sottile e leggero, con uno spessore di 6,9 mm e un peso di 179 grammi. Galaxy A37 5G arriva invece a 7,4 mm e 196 grammi. Numeri che, presi singolarmente, possono sembrare marginali, ma nell’uso quotidiano contribuiscono a definire un feeling diverso in mano.

Samsung presenta A57 come il modello più raffinato della coppia, con una costruzione più curata e una vocazione più ambiziosa all’interno della gamma. A37 resta invece il dispositivo che punta a mantenere l’essenziale della nuova esperienza Galaxy A con un posizionamento più accessibile.

L’intelligenza artificiale in Samsung Galaxy A37 e A57

Uno dei principali punti di contatto tra i due modelli è l’intelligenza artificiale. Con One UI 8.5, Samsung porta su entrambi la piattaforma Awesome Intelligence, che include trascrizione vocale, Selezione AI, Gomma Oggetto, Cerchia e cerca con Google, un Bixby aggiornato e l’integrazione con Gemini per alcune operazioni tra app.

La differenza, anche in questo caso, non scompare del tutto. Galaxy A57 5G aggiunge funzioni più evolute come Volto Migliore e Ritaglio automatico, oltre a una gestione fotografica più avanzata.

Chi dovrebbe acquistare Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 5G è la scelta più equilibrata per chi cerca un medio gamma completo senza spendere troppo. Offre tutte le funzioni essenziali per l’uso quotidiano, dai social allo streaming, mantenendo un buon equilibrio generale.

Samsung Galaxy A37

Chi dovrebbe acquistare Samsung Galaxy A57

Galaxy A57 5G è pensato per chi vuole qualcosa in più restando nella fascia media. Si distingue per una dotazione più ricca, con più RAM nella versione base, una fotocamera ultra-grandangolare migliore, un design più sottile e un’esperienza complessivamente più curata.