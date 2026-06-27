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Samsung

Samsung lancia il Galaxy A27 5G con design rinnovato, display Super AMOLED 6,7" a 120 Hz e foro centrale per la selfie camera.

Il telefono monta il nuovo Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, offre configurazioni fino a 8/256 GB e memoria espandibile fino a 2 TB.

Con fotocamera principale da 50 MP con OIS, batteria da 5.000 mAh e sei anni di aggiornamenti, il prezzo di lancio è però piuttosto alto.

Samsung rinnova la fascia media con il nuovo Galaxy A27 5G. Il dispositivo raccoglie l’eredità di Galaxy A26 introducendo un design più moderno, un processore Qualcomm di nuova generazione, un display di alta qualità e un pacchetto software sempre più orientato alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Restano invece invariati alcuni elementi della scheda tecnica, come la batteria da 5.000 mAh, mentre il produttore conferma una politica di aggiornamenti particolarmente estesa.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A27: processore, display e fotocamera

Galaxy A27 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. La principale novità sul piano estetico è rappresentata dal pannello Infinity-O, che sostituisce il precedente notch con un foro centrale dedicato alla fotocamera, contribuendo a rendere il frontale più pulito. Samsung parla inoltre di cornici più equilibrate e di uno spessore di 7,8 mm.

Novità anche sul fronte hardware. Il nuovo modello adotta infatti il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato da configurazioni con 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 2 TB. A bordo troviamo Android 16 con One UI 8.5.

Samsung mantiene la fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Considerando il prezzo di lancio, ci saremmo aspettati qualcosa di più per quanto riguarda il comparto fotografico. Sul frontale trova invece spazio una nuova fotocamera da 12 megapixel che, secondo l’azienda, è in grado di offrire selfie più naturali grazie a una migliore gestione della luminosità e dei colori. Ricordiamo che Galaxy A27 si affiancherà a Galaxy A37 e Galaxy A57, due smartphone di fascia media lanciati poche settimane fa.

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Il design e il software di Samsung Galaxy A27

Pur mantenendo dimensioni simili a quelle del modello precedente, Galaxy A27 propone un design più vicino a quello degli smartphone di fascia superiore della casa coreana. Il dispositivo pesa 200 grammi ed è certificato IP64 contro acqua e polvere.

Sul fronte software debutta una versione aggiornata di Awesome Intelligence. Tra le funzioni disponibili figurano Circle to Search con il riconoscimento di più elementi nella stessa immagine, un Object Eraser migliorato e la trascrizione vocale con traduzione in 22 lingue. Gli utenti potranno inoltre scegliere tra Gemini, Perplexity e Bixby come assistente AI.

Samsung conferma anche un supporto software di lunga durata, con fino a sei generazioni di aggiornamenti Android e One UI e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Quanto costa Samsung Galaxy A27?

Samsung Galaxy A27 5G sarà disponibile in Italia in due configurazioni. La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà proposta a partire da 359,90 euro, mentre quella con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione arriverà a 449,90 euro.

Il prezzo di lancio appare comunque piuttosto elevato. Durante il Prime Day, infatti, modelli di fascia superiore come Galaxy A37 e Galaxy A57 erano disponibili rispettivamente a 335 e 385 euro. È probabile, però, che la situazione cambi nelle prossime settimane: con i primi ribassi di mercato, Galaxy A27 potrebbe diventare un’opzione decisamente più competitiva.

C’è però una buona notizia: fino al 1° luglio 2026, lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon.

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Quando esce Samsung Galaxy A27 in Italia?

Il nuovo Galaxy A27 5G sarà disponibile sul mercato italiano dal 3 luglio 2026 nelle colorazioni Black, Blue e Light Pink.