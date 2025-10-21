Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy A26 5G è in offerta su Amazon con la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage: al prezzo proposto diventa un vero best buy

Grande sconto su Amazon: Il Samsung Galaxy A26 5G (versione 8/256 GB) è disponibile a 249 euro con sconto del 33% e possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Specifiche tecniche complete: Display Super AMOLED da 6,7" a 120 Hz, chip Exynos 1380, tripla fotocamera da 50 MP, batteria da 5.000 mAh, Android 16 con One UI e certificazione IP67.

Il Samsung Galaxy A26 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon con la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che ora viene proposta in forte sconto. Grazie alla promo in corso, infatti, il modello può contare su uno sconto del 33% ed è ora disponibile al prezzo di 249 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon e può rappresentare, per completezza della scheda tecnica e supporto software, una delle opzioni migliori sul mercato nella fascia bassa, soprattutto per chi è alla ricerca di uno smartphone Samsung.

Da segnalare che l’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e seguire la procedura di acquisto, andando a scegliere la colorazione giusta da prendere. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy A26 5G, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A26 5G comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1380 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh. Tra le specifiche tecniche troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. Lo smartphone ha il supporto Dual SIM e può contare sulla certificazione IP67. Il sistema operativo è Android 16 con la personalizzazione della One UI e con 5 major update garantiti in futuro.

Samsung Galaxy A26 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A26 5G con un prezzo scontato a 249 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e seguire la procedura di acquisto. In sconto ci sono diverse colorazioni. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon.

