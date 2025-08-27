Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy A05s è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone ultra-low cost: su Amazon oggi costa poco più di 100 euro

Samsung Galaxy A05s in offerta su Amazon a 106 €, minimo storico per chi cerca uno smartphone economico ma completo.

Display 6,7" FHD+ a 90 Hz, Snapdragon 680, 4/128 GB espandibili, tripla fotocamera 50 MP e batteria 5.000 mAh.

Per acquistare un nuovo smartphone davvero low cost è possibile puntare sulle offerte di Amazon: in questo momento, infatti, è disponibile in sconto il Samsung Galaxy A05s, modello entry level della gamma del brand coreano che può essere acquistato con un prezzo ridotto a 106 euro. Si tratta di un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico ma completo. Per accedere subito alla promo, che rappresenta anche il minimo su Amazon per il dispositivo, basta premere sul banner qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A05s

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A05s disponibile oggi in offerta comprende un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 20:9.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680, con CPU octa-core. Si tratta di un ottimo chip in rapporto alla fascia di prezzo.

Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage interno, con possibilità di espansione tramite lo slot dedicato alle microSD.

Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 25 W. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC.

Il comparto fotografico comprende tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel che viene affiancato da due sensori da 2 Megapixel (macro e profondità). La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della One UI. La scocca è in plastica e lo smartphone misura 168 x 77,8 x 8,8 mm con un peso di 194 grammi.

Samsung Galaxy A05s, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon in corso in queste ore, il Samsung Galaxy A05s è ora disponibile con un prezzo ridotto a 106 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost ma in grado di offrire una scheda tecnica completa.

Si tratta di un’occasione ideale per tanti utenti che hanno bisogno di un dispositivo economico (anche da usare come secondo smartphone) ma in grado di garantire l’accesso a tutte le funzioni software e alle app di cui si può avere bisogno su base quotidiana. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

