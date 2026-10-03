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Samsung

Samsung alza i prezzi della serie Galaxy A anche in Italia, con rincari fino a 70 euro sulle versioni più capienti e richieste.

L’aumento coinvolge diversi modelli, da Galaxy A57 5G ad A17 5G, e riflette una dinamica già visibile anche sul mercato statunitense.

Sul settore pesa soprattutto la crescita dei costi delle memorie, alimentata dalla forte domanda di RAM e dall’espansione dell’intelligenza artificiale.

Comprare uno smartphone Samsung Galaxy A costa di più anche in Italia. I prezzi di diversi modelli della fascia media sono aumentati rispetto ai listini precedenti, con rincari che in alcuni casi arrivano a 70 euro. Non è un fenomeno limitato al nostro Paese: aumenti simili sono stati rilevati anche negli Stati Uniti.

Le variazioni interessano Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, ma anche Galaxy A27 5G. Sale inoltre il prezzo di Galaxy A17 5G, anche se in Italia l’aumento per questo modello è più contenuto.

I nuovi listini arrivano in una fase in cui il settore degli smartphone sta affrontando l’aumento dei costi delle memorie. Gli esperti collegano parte dei rincari registrati nel corso del 2026 proprio alla cosiddetta crisi della RAM.

Samsung Galaxy A, quanto aumentano i prezzi in Italia

L’aumento più consistente riguarda Samsung Galaxy A27 5G da 256 GB, che passa da 449,90 euro a 519,90 euro: 70 euro in più. La versione da 128 GB sale invece da 359,90 euro a 389,90 euro, con un rincaro di 30 euro.

Per Galaxy A57 5G, il modello da 128 GB passa da 549,90 euro a 599,90 euro. La variante da 256 GB sale invece da 629,90 euro a 679,90 euro. In entrambi i casi l’aumento è di circa 50 euro.

Cresce anche il prezzo di Samsung Galaxy A37 5G. La versione da 128 GB passa da 449,90 euro a 489,90 euro, mentre quella da 256 GB sale da 569,90 euro a 609,90 euro. Il rincaro è di 40 euro per entrambe le configurazioni.

Molto più contenuto l’aumento segnalato per Galaxy A17 5G da 256 GB: il prezzo passa da 459,90 euro a 469,90 euro, quindi 10 euro in più.

I Galaxy A diventano più costosi anche negli Stati Uniti

La stessa tendenza emerge negli Stati Uniti. Galaxy A57 5G da 128 GB è passato da 549,99 a 599,99 dollari. Galaxy A37 5G da 128 GB costa ora 489,99 dollari, contro i precedenti 449,99.

Galaxy A27 5G è salito da 349,99 a 379,99 dollari. Galaxy A17 5G costa invece 269,99 dollari, rispetto ai 249,99 dollari precedenti.

Proprio Galaxy A17 5G ha seguito negli Stati Uniti un percorso particolare. Il modello era arrivato sul mercato a gennaio 2026 con un prezzo di 199,99 dollari. Ad agosto era già salito a 249,99 dollari; il nuovo rincaro lo ha poi portato alla cifra attuale.

I nuovi prezzi spostano verso l’alto il posizionamento della famiglia Galaxy A, tradizionalmente collocata sotto la serie Galaxy S. L’effetto si nota soprattutto sulle configurazioni con maggiore spazio di archiviazione, che oggi raggiungono cifre sensibilmente superiori rispetto ai listini precedenti.

Smartphone sempre più costosi

I rincari dei Galaxy A riflettono una tendenza che sta interessando più in generale il mercato degli smartphone. Anche nuovi modelli come Oppo Find X10 potrebbero arrivare in Europa con prezzi sensibilmente più alti rispetto alla generazione precedente, anche se i listini non sono ancora ufficiali.

Gli aumenti interessano anche prodotti già in commercio. In Italia, iPhone 17 da 256 GB è passato da 979 a 1.129 euro, con un rincaro di 150 euro.

A pesare sul settore è soprattutto l’aumento dei costi delle memorie. La forte domanda di RAM, sostenuta anche dalle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale, sta contribuendo a spingere verso l’alto i costi e, di conseguenza, i prezzi degli smartphone.