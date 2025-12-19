Samsung prepara grandi sorprese per le fotocamere dei suoi top di gamma
Samsung prepara il ritorno delle fotocamere con apertura variabile: questa funzione potrebbe essere integrata nei top di gamma in arrivo a partire dal 2027
In sintesi
- Samsung starebbe valutando il ritorno della doppia apertura variabile della fotocamera, una tecnologia già vista sui Galaxy S9, che potrebbe migliorare la versatilità fotografica dei futuri top di gamma.
- Questa novità non dovrebbe arrivare con i Galaxy S26, ma potrebbe essere introdotta a partire dai Galaxy S27, attesi nei primi mesi del 2027, mentre i Galaxy S26 dovrebbero debuttare tra febbraio e marzo 2026 con poche novità lato fotocamera.
Samsung guarda al futuro. L’azienda coreana sta lavorando allo sviluppo dei nuovi Galaxy S26, ormai sempre più vicini al debutto. Tra le indiscrezioni delle ultime ore c’è anche un’interessante novità che potrebbe caratterizzare la scheda tecnica degli smartphone top di gamma della casa coreana nel corso dei prossimi anni.
Una doppia apertura per la fotocamera dei Galaxy S26
Secondo quanto rivelato dall’insider Digital Chat Station, Samsung potrebbe riproporre un elemento già utilizzato in passato dai suoi smartphone ovvero una doppia apertura (con un sistema di apertura variabile che permette all’utente di scegliere la soluzione migliore al contesto) per la fotocamera posteriore. Quest’elemento dovrebbe caratterizzare anche i futuri iPhone e, quindi, Samsung intende riproporlo, in una versione aggiornata e migliorata in modo da garantire un’arma in più ai suoi smartphone. Ricordiamo che Samsung ha già realizzato in passato un sistema di questo tipo per i Galaxy S9.
Appuntamento al 2027?
I rumor sul nuovo sistema ad apertura variabile per gli smartphone Samsung sono molto recenti. Di conseguenza, è molto improbabile un arrivo di questa funzione nel corso dei prossimi mesi.
I futuri Samsung Galaxy S26 non dovrebbero presentare un sistema di questo tipo ma dovrebbero riprendere quanto già visto sui Galaxy S25, con pochissime novità per la scheda tecnica del comparto fotografico (per S26 Ultra si parla di un nuovo teleobiettivo).
Il sistema ad apertura variabile per le fotocamere potrebbe essere una novità che Samsung riserverà ai Galaxy S27 e, in particolare, al nuovo top di gamma Galaxy S27 Ultra, atteso al debutto nel corso dei primi mesi del 2027. Per maggiori dettagli in tal senso non ci resta che attendere.
I Galaxy S26 stanno arrivando
Ricordiamo, invece, che la gamma Galaxy S26 debutterà ufficialmente a breve. La data di presentazione non è ancora stata comunicata ma Samsung dovrebbe averla già definita. L’ipotesi più probabile è rappresentata dal 25 febbraio 2026. Questa potrebbe essere la data del prossimo evento Unpacked con cui Samsung mostrerà in pubblico, per la prima volta, i nuovi S26, pronti a debuttare sul mercato nel corso del mese di marzo 2026. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.