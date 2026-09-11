IPhone Duo: "sfida" a colpi di battute tra Samsung, Motorola, Duolingo e Ryanair
Dal commento di Samsung alla risposta di Duolingo fino al video di Motorola e alla gag di Ryanair, il pieghevole Apple diventa terreno per il real time marketing
- L’annuncio del primo iPhone pieghevole ha innescato una valanga di meme e battute, con Samsung, Duolingo, Asus e Ryanair protagonisti sui social.
- Le risposte più efficaci hanno puntato su ironia, tempismo e identità di marca, trasformando la presentazione Apple in un’occasione di visibilità immediata.
- Il caso mostra come il real time marketing possa amplificare l’attenzione, ma anche come l’effetto svanisca rapidamente senza un legame forte e credibile.
Può il lancio di uno dei prodotti più attesi dell’ultimo anno diventare un momento d’ironia virale senza precedenti? Parrebbe proprio di sì: dopo l’annuncio dell’uscita del primo iPhone pieghevole sui social network si è scatenata una gara a chi poteva prenderlo in giro meglio.
A tenere banco sono stati i profili social di competitor (Samsung in primis) e altri brand, che hanno commentato l’annuncio con battute, video e frecciate. Un vero e proprio turbinare di gag e meme, che, in realtà, altro non è che una gara di comunicazione e visibilità.
- Samsung, al passo con la diretta
- La reazione di Duolinguo
- La risposta di Motorola
- Un ingresso a sorpresa: Ryanair
- Ironia? No, real time marketing
- Un'attenzione presa in prestito
Samsung, al passo con la diretta
Al netto, però, dell’obiettivo finale (vendersi e promuoversi) alcuni post sono stati davvero geniali. Su Samsung c’erano pochi dubbi, diciamolo, ma le aspettative non sono state deluse. Il brand ha seguito passo per passo la presentazione e le sue novità, e durante la presentazione dell’iPhone Duo ha scritto:
insomma, ha letteralmente chiesto Facci sapere quando hai finito di riscaldare i nostri avanzi 😉. Sempre Samsung ha tirato in ballo, però, un altro giocatore da non sottovalutare: Duolinguo.
La reazione di Duolinguo
Sì, perché Samsung ha effettivamente chiamato in causa il profilo X dell’app di lingue (scrivendo: Mi dispiace tantissimo, @DuoLingo. Ci hanno copiato di nuovo) e la risposta non si è fatta attendere:
con una sequela di post che vanno dai tag a John Ternus alla lamentela professionale: le ricerche sul web per "Duo", adesso, rischiano di portare da qualche altra parte. Sullo stesso piano si potrebbe anche mettere l’intervento di Asus, che ha accolto Apple nel suo club:
poco livore in questo caso, più che altro perché la linea Asus che porta questo nome non ha nulla a che vedere con i telefoni.
La risposta di Motorola
Ma se la reazione di Samsung era prevedibile, come l’ha presa Motorola altro brand veterano dei pieghevoli? In realtà, qui è stata percorsa una strada diversa: il brand ha semplicemente pubblicato un video che ripercorre la storia dei Razr, dal telefono a conchiglia del 2004 fino all’attuale Razr Fold, chiudendo però… con la sagoma appena accennata di un pieghevole inedito.
A occhio sembrerebbe più largo e più basso del modello in commercio. La ciliegina sulla torta? La didascalia, che rivendica la differenza tra chi scopre il formato adesso e chi lo perfeziona da anni, con l’invito ad aspettare la mossa successiva.
Un ingresso a sorpresa: Ryanair
Se la presenza di Duolinguo poteva sembrare strana, occhio perché non è finita qui. Diversi altri brand che hanno ben poco a che fare con la telefonia hanno deciso di dire la loro. Il primo è Ryanair, noto per i suoi approcci ironici sui social:
il riferimento, qui (Se un telefono si può piegare, allora anche le tue ginocchia possono farlo) è alle frequenti lamentele dei passeggeri… che però, continuano a scegliere la compagnia per i suoi prezzi bassi.
Ironia? No, real time marketing
Ma come mai questi marchi hanno sentito l’urgenza di commentare e postare un evento riguardante un avversario o, semplicemente, una realtà lontana da loro? Semplice, per il real time marketing. Il meccanismo è intuibile: bisogna inserirsi in una conversazione che sta già girando invece di costruirne una nuova.
Attenzione però, perché di sicuro non è facile. Anche se basta un post pubblicato nel momento giusto per raccogliere numeri che una campagna pianificata fatica a raggiungere, ci vuole talento per colpire nel segno. La condizione è avere una voce riconoscibile e qualcosa di sensato da dire in quel contesto: Samsung e Motorola parlano da concorrenti dirette, Duolingo parla da brand che ha costruito la propria identità sull’ironia.
Quando questi elementi mancano, il risultato cambia. I marchi che entrano nel tema del giorno senza un legame con il prodotto ottengono qualche interazione e poco altro, e in certi casi l’operazione si legge come un tentativo di farsi notare a spese di una notizia altrui.
Un’attenzione presa in prestito
Il limite del real-time marketing sta tutto nella sua natura: l’attenzione viene da Apple e resta agganciata al momento. Passata la notizia, il post smette di lavorare, e trasformare quella visibilità in qualcosa di misurabile (vendite, iscritti, consideration) resta la parte più complicata dell’operazione.
Intorno ai brand si è mosso anche il resto della rete. Su X e su Reddit sono circolate immagini sul prezzo, sulle proporzioni del dispositivo e sul ritardo con cui Apple è arrivata in una categoria affollata. E adesso? Adesso l’iPhone Duo circola come materiale d’interesse anche tra chi non ha alcuna intenzione di comprarlo. Apple ha presentato un telefono, il racconto è passato di mano nel giro di una serata.
FAQ
L’annuncio ha acceso subito la competizione social tra brand rivali. Samsung, Duolingo, Asus e Ryanair hanno sfruttato il lancio per battute e frecciate virali.
Samsung ha commentato in tempo reale la presentazione con una stoccata ironica, paragonando il nuovo telefono agli avanzi riscaldati e richiamando il tema dei pieghevoli.
Duolingo ha rilanciato con post ironici e tag ad Apple, giocando sulla propria identità scherzosa e sul rischio che le ricerche online finissero altrove.
Motorola ha pubblicato un video sulla storia dei Razr, chiudendo con la sagoma di un pieghevole inedito e rivendicando anni di esperienza nel formato.
È la capacità di inserirsi subito in una conversazione già calda per ottenere visibilità. Funziona solo con tono riconoscibile e un legame credibile col tema.