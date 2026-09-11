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L’annuncio del primo iPhone pieghevole ha innescato una valanga di meme e battute, con Samsung, Duolingo, Asus e Ryanair protagonisti sui social.

Le risposte più efficaci hanno puntato su ironia, tempismo e identità di marca, trasformando la presentazione Apple in un’occasione di visibilità immediata.

Il caso mostra come il real time marketing possa amplificare l’attenzione, ma anche come l’effetto svanisca rapidamente senza un legame forte e credibile.

Può il lancio di uno dei prodotti più attesi dell’ultimo anno diventare un momento d’ironia virale senza precedenti? Parrebbe proprio di sì: dopo l’annuncio dell’uscita del primo iPhone pieghevole sui social network si è scatenata una gara a chi poteva prenderlo in giro meglio.

A tenere banco sono stati i profili social di competitor (Samsung in primis) e altri brand, che hanno commentato l’annuncio con battute, video e frecciate. Un vero e proprio turbinare di gag e meme, che, in realtà, altro non è che una gara di comunicazione e visibilità.

Samsung, al passo con la diretta

Al netto, però, dell’obiettivo finale (vendersi e promuoversi) alcuni post sono stati davvero geniali. Su Samsung c’erano pochi dubbi, diciamolo, ma le aspettative non sono state deluse. Il brand ha seguito passo per passo la presentazione e le sue novità, e durante la presentazione dell’iPhone Duo ha scritto:

insomma, ha letteralmente chiesto Facci sapere quando hai finito di riscaldare i nostri avanzi 😉. Sempre Samsung ha tirato in ballo, però, un altro giocatore da non sottovalutare: Duolinguo.

La reazione di Duolinguo

Sì, perché Samsung ha effettivamente chiamato in causa il profilo X dell’app di lingue (scrivendo: Mi dispiace tantissimo, @DuoLingo. Ci hanno copiato di nuovo) e la risposta non si è fatta attendere:

con una sequela di post che vanno dai tag a John Ternus alla lamentela professionale: le ricerche sul web per "Duo", adesso, rischiano di portare da qualche altra parte. Sullo stesso piano si potrebbe anche mettere l’intervento di Asus, che ha accolto Apple nel suo club:

poco livore in questo caso, più che altro perché la linea Asus che porta questo nome non ha nulla a che vedere con i telefoni.

La risposta di Motorola

Ma se la reazione di Samsung era prevedibile, come l’ha presa Motorola altro brand veterano dei pieghevoli? In realtà, qui è stata percorsa una strada diversa: il brand ha semplicemente pubblicato un video che ripercorre la storia dei Razr, dal telefono a conchiglia del 2004 fino all’attuale Razr Fold, chiudendo però… con la sagoma appena accennata di un pieghevole inedito.

A occhio sembrerebbe più largo e più basso del modello in commercio. La ciliegina sulla torta? La didascalia, che rivendica la differenza tra chi scopre il formato adesso e chi lo perfeziona da anni, con l’invito ad aspettare la mossa successiva.

Un ingresso a sorpresa: Ryanair

Se la presenza di Duolinguo poteva sembrare strana, occhio perché non è finita qui. Diversi altri brand che hanno ben poco a che fare con la telefonia hanno deciso di dire la loro. Il primo è Ryanair, noto per i suoi approcci ironici sui social:

il riferimento, qui (Se un telefono si può piegare, allora anche le tue ginocchia possono farlo) è alle frequenti lamentele dei passeggeri… che però, continuano a scegliere la compagnia per i suoi prezzi bassi.

Ironia? No, real time marketing

Ma come mai questi marchi hanno sentito l’urgenza di commentare e postare un evento riguardante un avversario o, semplicemente, una realtà lontana da loro? Semplice, per il real time marketing. Il meccanismo è intuibile: bisogna inserirsi in una conversazione che sta già girando invece di costruirne una nuova.

Attenzione però, perché di sicuro non è facile. Anche se basta un post pubblicato nel momento giusto per raccogliere numeri che una campagna pianificata fatica a raggiungere, ci vuole talento per colpire nel segno. La condizione è avere una voce riconoscibile e qualcosa di sensato da dire in quel contesto: Samsung e Motorola parlano da concorrenti dirette, Duolingo parla da brand che ha costruito la propria identità sull’ironia.

Quando questi elementi mancano, il risultato cambia. I marchi che entrano nel tema del giorno senza un legame con il prodotto ottengono qualche interazione e poco altro, e in certi casi l’operazione si legge come un tentativo di farsi notare a spese di una notizia altrui.

Un’attenzione presa in prestito

Il limite del real-time marketing sta tutto nella sua natura: l’attenzione viene da Apple e resta agganciata al momento. Passata la notizia, il post smette di lavorare, e trasformare quella visibilità in qualcosa di misurabile (vendite, iscritti, consideration) resta la parte più complicata dell’operazione.

Intorno ai brand si è mosso anche il resto della rete. Su X e su Reddit sono circolate immagini sul prezzo, sulle proporzioni del dispositivo e sul ritardo con cui Apple è arrivata in una categoria affollata. E adesso? Adesso l’iPhone Duo circola come materiale d’interesse anche tra chi non ha alcuna intenzione di comprarlo. Apple ha presentato un telefono, il racconto è passato di mano nel giro di una serata.