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Samsung ha in programma il lancio di un paio di cuffie wireless over-ear con cui sfidare Apple e le AirPods Max, ecco i dettagli

È un periodo ricco di novità in casa Samsung che, di recente, ha svelato i nuovi smartphone Galaxy Z, confermandosi come un punto di riferimento assoluto del settore dei pieghevoli.

La gamma Galaxy si prepara a registrare un’ulteriore novità. Questa volta, però, non si tratterà di nuovi smartphone. L’azienda coreana sta lavorando a un paio di cuffie wireless over-ear.

Si tratta di una vera e propria risposta alle AirPods Max, le iconiche cuffie realizzate da Apple. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo progetto attualmente in fase di sviluppo da Samsung.

Un paio di cuffie top di gamma

Le nuove cuffie over-ear di Samsung andranno ad arricchire la gamma dell’azienda coreana, ponendosi, molto probabilmente, come un prodotto di fascia alta e affiancando gli auricolari wireless della linea Galaxy Buds Pro.

Il progetto è caratterizzato dal nome in codice Galaxy H1 (ma il nome definitivo sarà, chiaramente, diverso) e la sua esistenza è stata confermata dall’app Galaxy Wearable. In alcune sezioni del codice dell’app, infatti, c’è un riferimento a questo modello, che potrà sfruttare la connettività Bluetooth oltre alla connessione cablata.

Tra le specifiche, in particolare, ci dovrebbe essere il supporto al Bluetooth 6.0, per una connessione stabile e con consumi contenuti, oltre alla possibilità di sfruttare il codec audio SSC UHQ (Samsung Seamless Codec Ultra High Quality), una soluzione proprietaria sviluppata direttamente da Samsung per garantire una resa audio ottimale.

Da segnalare anche il supporto alla cancellazione adattiva del rumore, con possibilità di sfruttare una modalità audio ambientale, e all’integrazione con gli assistenti AI, come Gemini. La durata della batteria sarà elevata e sarà nettamente superiore a quanto possono garantire le Galaxy Buds.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito al design e alle altre caratteristiche del progetto. Maggiori dettagli potrebbero emergere a breve.

Appuntamento al 2027

Le nuove cuffie di Samsung dovrebbero essere ancora in sviluppo. Il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2027, probabilmente in parallelo al debutto dei nuovi Galaxy S27 (quindi nel corso del primo trimestre dell’anno).

Il nuovo prodotto di Samsung andrà a occupare la fascia alta, ponendosi come alternativa alle AirPods Max di Apple. Di conseguenza, il prezzo sarà “importante”, con un listino di diverse centinaia di euro (le cuffie di Apple costano 579 euro).