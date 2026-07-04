Samsung, lo smart TV costa pochissimo: sconto esagerato

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Visione cristallina e colori vividi e realistici. Bastano queste poche parole per descrivere caratteristiche e, soprattutto, qualità del Samsung Crystal UHD 4K Serie U7000. Lo smart TV del produttore sudcoreano è infatti capace di garantire un’esperienza di visione di altissimo livello indipendentemente dal programma scelto. Le immagini saranno infatti sempre dettagliate e definite e, grazie al processore realizzato dalla stessa Samsung, le impostazioni adattate automaticamente per garantirti sempre una visione ottimale. Grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy di settore: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Samsung Crystal 4K Serie U7000 43 pollici 267,66 € -38% 429,00 € Risparmi 161,34 € Acquista su Amazon

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Samsung, smart TV a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare lo smart TV Samsung Crysta UHD 4K Serie U7000 da 43 pollici su Amazon è doppiamente conveniente. Oggi, infatti, lo trovi a un prezzo bassissimo e puoi scegliere di pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

Grazie allo sconto Amazon del 39%, il Samsung Smart TV Serie U7000 da 43 pollici costa solo 260 euro anziché 429,00 euro come da listino. Il risparmio è notevole: ben 160 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Con il pagamento a rate Amazon riservato agli iscritti Prime, l’offerta diventa ancora più allettante. Optando per questa modalità di pagamento, il Samsung Crystal UHD 4K Serie U7000 da 43 pollici costa 52 euro al mese per cinque mesi.

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Samsung Crystal 4K Serie U7000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Crystal UHD 4K Serie U7000 da 43 pollici unisce un design minimalista ed elegante a prestazioni visive di alto livello. Grazie alla sua estetica ultra sottile e senza cornici su tre lati, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico, massimizzando lo spazio dedicato alle immagini e riducendo al minimo le distrazioni visive.

Il processore Crystal 4K rappresenta il punto di forza di questo apparecchio. Il chip messo a punto dagli ingegneri della Casa sudcoreana ottimizza la resa cromatica e gestisce l’upscaling dei contenuti, trasformando i video a risoluzione inferiore in una definizione vicina al 4K nativo. I colori risultano così straordinariamente vividi, realistici e ricchi di sfumature naturali.

L’esperienza visiva è ulteriormente potenziata dal supporto alla tecnologia High Dynamic Range (HDR). Il sistema ottimizza i livelli di contrasto sia nelle scene più buie che in quelle estremamente luminose, permettendo di cogliere ogni minimo dettaglio. La tecnologia PurColor espande la gamma cromatica per offrire prestazioni visive ottimali e un’immersione totale.

La componente smart è gestita dal sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia intuitiva e fluida. Gli utenti hanno accesso immediato alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video e YouTube. Inoltre, l’integrazione con gli assistenti vocali permette di controllare il televisore e i dispositivi domestici connessi semplicemente con la voce.

Infine, il TV offre funzionalità dedicate al gaming e alla connettività smart. La modalità automatica a bassa latenza (ALLM) ottimizza lo schermo per sessioni di gioco fluide e senza scatti. Completano il profilo le molteplici porte HDMI e USB, il Wi-Fi integrato e la funzione di mirroring per condividere rapidamente i contenuti dello smartphone.

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