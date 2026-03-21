Samsung, lo smart TV a prezzo da saldi: va comprata prima che termini

L'apparecchio del produttore sudcoreano permette di godere di un'ottima esperienza audio e video a un prezzo senza precedenti. E puoi pagare in 5 rate senza interessi.

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Un mix perfetto di design raffinato e ricercato, tecnologia audio-video di ultimissima generazione e algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la tua esperienza di intrattenimento. Queste poche parole sono sufficienti per racchiudere le caratteristiche di punta dello smart TV Samsung Crystal UHD 4K Serie U8090.

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Il televisore del produttore sudcoreano garantisce un’esperienza video e audio di assoluto livello sfruttando tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Il processore progettato dai tecnici sudcoreani e realizzato in casa sfrutta avanzati algoritmi di apprendimento automatico per ottimizzare le immagini e il sonoro in base al contenuto che stai guardando. Tu non dovrai fare nulla, se non guardare della tua serie TV, film o programma preferito certo di godere della migliore qualità possibile.

Oggi, poi, puoi approfittare di un’offerta che non capita molto spesso, neanche su Amazon. Lo smart TV del produttore è disponibile a un prezzo senza precedenti: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. E come se non bastasse, puoi anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (interessi zero e nessuna spesa di istruttoria).

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV Serie U8090

Samsung, smart TV a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Sconto da non farsi scappare, quello proposto oggi da Amazon sullo smart TV del produttore sudcoreano. La Crystal UHD 4K Serie U8090 da 43 pollici è disponibile al minimo storico con lo sconto del 3o%. Comprandola oggi ti costa 299,00 euro anziché 429,00 e risparmi ben 130 euro su listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, lo smart TV Samsung Crystal UHD Serie U8090 costa 59,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV Serie U8090

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV Serie U8090 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La smart TV Samsung Crystal UHD Serie U8090 rappresenta un’eccellente sintesi di eleganza e prestazioni tecnologiche. Il cuore tecnologico dell’apparecchio del produttore sudcoreano è il processore a intelligenza artificiale Crystal Processor 4K, che analizza e ottimizza i contenuti in tempo reale. Grazie all’avanzato sistema di upscaling, anche i video a risoluzione inferiore vengono trasformati in uno splendido 4K, restituendo colori vividi e dettagli nitidi.

Il supporto all’HDR10+ e la tecnologia UHD Dimming assicurano una gestione dinamica dei contrasti, garantendo neri profondi e bianchi luminosi anche nelle scene cinematografiche più scure o estremamente brillanti.

L’esperienza sonora è altrettanto di altissimo livello grazie alle funzioni OTS Lite e Adaptive Sound. Il suono tridimensionale segue virtualmente il movimento degli oggetti sullo schermo, mentre l’intelligenza artificiale regola l’audio in base al tipo di contenuto, che si tratti di un dialogo sussurrato o di una partita di calcio. Inoltre, con la tecnologia Q-Symphony, gli altoparlanti del televisore lavorano in perfetta armonia con una soundbar esterna (se anche questa è prodotta da Samsung), creando un effetto surround avvolgente senza escludere l’audio principale della TV.

Sul fronte smart, la piattaforma operativa proprietaria Tizen offre un’interfaccia intuitiva per accedere rapidamente a piattaforme come Netflix, Disney+ e il servizio gratuito Samsung TV Plus. Gli appassionati di gaming possono invece sfruttare il Gaming Hub integrato e la funzione Motion Xcelerator, che fluidifica i movimenti riducendo il ritardo nei comandi.

Infine, il suo design MetalStream, caratterizzato da una struttura sottile in metallo e una cornice quasi invisibile su tre lati, permette allo schermo da 43 pollici di integrarsi perfettamente in ogni ambiente domestico. Questa estetica minimale non è solo una scelta di stile, ma serve a massimizzare l’immersività visiva, eliminando ogni distrazione intorno alle immagini.

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV Serie U8090