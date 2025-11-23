Samsung, smart TV al minimo storico: prezzo senza precedenti

Doppio sconto senza senso, quello disponibile oggi su Amazon per gli apparecchi del colosso sudcoreano. Comprandoli adesso, risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sul fronte della qualità delle immagini e dell’esperienza sonora, non ci sono confronti che possa temere. Forte di un processore a intelligenza artificiale di ultima generazione e di un impianto audio di alto livello, lo smart TV Samsung Crystal 4K Serie U7000 è in grado di regalare un’esperienza immersiva indipendentemente dal programma che decidi di guardare.

Le immagini sono caratterizzati da colori vividi e realistici, mentre l’audio immersivo ti farà vivere ogni scena come se tu fossi il protagonista. E sul fronte delle funzionalità smart, gli apparecchi del produttore sudcoreano sono capaci di offrire funzionalità che faciliteranno la tua vita a 360° (potrai, ad esempio, gestire i dispositivi della smart home direttamente dallo schermo del TV).

Oggi, poi, puoi acquistarli su Amazon a un prezzo decisamente interessante. Grazie alle offerte del colosso del commercio elettronico, potrai approfittare di un doppio sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro.

Doppio sconto imperdibile sugli smart TV Samsung: promo e prezzo finale

In occasione del Black Friday, Amazon offre una doppia promozione su alcuni modelli del Samsung smart TV Serie U7000. L’apparecchio da 50 pollici e quello da 65 possono essere infatti acquistati a un prezzo senza precedenti.

Il Samsung U7000 da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 35% al quale si somma uno sconto automatico al check-out di 57,28€ (basta aggiungere il prodotto al carrello, non è richiesta nessun’altra azione dell’acquirente). In questo modo, lo smart TV ti costa 264,72€ anziché 499,00€ con un risparmio di 234,28 euro.

Il Samsung U7000 da 65 pollici può essere acquistato con uno sconto del 35% al quale sommare lo sconto automatico al checkout di 41,37€ (anche in questo caso non c’è bisogno di fare nulla). Grazie al doppio sconto il prezzo scende a 410,61€, con un risparmio che sfiora i 300€ rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore sudcoreano.

Samsung Smart TV Serie U7000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Crystal UHD 4K Serie U7000 si distingue per l’eccezionale qualità d’immagine garantita dal Processore Crystal 4K che ottimizza colori, contrasto ed HDR in tempo reale, indipendentemente dal programma che si sta guardando. La tecnologia PurColor garantisce una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori, mentre l’HDR e il Contrast Enhancer rendono le scene buie e luminose eccezionalmente nitide fin nei minimi dettagli.

Sul fronte audio, la tecnologia OTS Lite crea un coinvolgente suono surround 3D, sincronizzato perfettamente con l’azione sullo schermo. Per un’armonia acustica ottimale, Q-Symphony permette agli altoparlanti del TV di funzionare in contemporanea con una soundbar esterna (non inclusa). Gli appassionati di gaming possono godere di immagini fluide grazie a Motion Xcelerator, per un’esperienza di gioco straordinaria e priva di sfocature.

La gestione dei contenuti è centralizzata nello Smart Hub, che riunisce film, giochi e programmi in un unico posto. Il Gaming Hub dedicato offre un accesso rapido alle migliori piattaforme di gioco in streaming. Infine, la piattaforma SmartThings trasforma il televisore in un vero centro di controllo domestico, permettendo di gestire e monitorare tutti i dispositivi connessi direttamente dalla TV.

