Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung

In sintesi

Samsung rafforza la strategia AI con All-In-One AI, un nuovo canale di Samsung TV Plus pensato per mostrare le potenzialità dell’upscaling video basato sull’intelligenza artificiale.

Il canale utilizza l’AI per migliorare video SD/HD fino al 4K e l’audio, includendo anche funzioni avanzate come AI Recap e AI Synopsis per riassunti automatici degli episodi.

Samsung sta puntando, in modo deciso, sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di integrare tutte le più recenti tecnologie AI all’interno del suo ecosistema di prodotti e servizi. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda sta lavorando con grande attenzione e, mese dopo mese, aggiunge alla sua gamma di servizi nuove soluzioni legate all’AI.

L’ultimo esempio è rappresentato da All-In-One AI, un nuovo canale della piattaforma Samsung TV Plus che punta a confermare le potenzialità AI. Non si tratta di un canale dedicato a contenuti generati dall’intelligenza artificiale, ma di un progetto che punta a evidenziare le potenzialità dei sistemi di upscaling basati sull’AI che possono migliorare la resa visiva di video (come film e serie TV) realizzati a bassa risoluzione.

Andiamo a scoprire i dettagli completi.

Un canale dedicato alle potenzialità dell’AI

Disponibile, per il momento, solo in Corea del Sud, All-In-One AI è un canale con cui Samsung vuole evidenziare le potenzialità di un sistema di upscaling basato sull’AI. Questo canale propone contenuti realizzati originariamente in SD o in HD ma upscalati al 4K grazie all’intelligenza artificiale. Il focus, in particolare, sono le serie TV ma potenzialmente il sistema di upscaling può essere utilizzato per qualsiasi altro contenuto video.

Non solo video

Il sistema di upscaling tramite intelligenza artificiale non si limita al solo video in quanto può essere utilizzato anche per migliorare l’audio. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato, ma che conferma come l’AI possa risultare ottimale anche per offrire una migliore resa sonora dei contenuti.

Da segnalare, inoltre, che il canale di Samsung TV Plus offre anche alcune funzionalità avanzate, sempre legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, è presente AI Recap, una funzione che genera automaticamente un riepilogo degli episodi precedenti. Sulla stessa riga troviamo AI Synopsis, funzione che permette di ottenere un riassunto dei passaggi principali della trama di ogni episodio prima di avviarne la visione.

Potenzialmente, queste funzioni (upscaling video, miglioramento audio e riassunti generati dall’AI) potranno essere integrate anche da altre piattaforme per sfruttare al massimo le ultime tecnologie generative. Staremo a vedere se Samsung, che nel frattempo sta innovando la sua gamma di smartphone con diversi progetti inediti, porterà queste nuove funzionalità anche in Italia nel corso del prossimo futuro.