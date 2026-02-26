Giornalista tech dal 2001: racconto le novità di prodotto e i trend IT a 360 gradi con uno stile semplice, chiaro e diretto.

123rf

Samsung ha scelto la cornice di San Francisco per presentare ufficialmente i suoi nuovi gioielli dell’audio portatile: le Galaxy Buds 4 e le Buds 4 Pro. In un mercato dove lo smartphone ha ormai detto addio al jack per le cuffie, questi accessori non sono più un semplice optional, ma il compagno quotidiano essenziale per milioni di utenti che cercano libertà di movimento senza rinunciare alla fedeltà sonora.

Design: quando l’eleganza incontra la scienza

Rispetto alla generazione precedente, il salto estetico è netto. Samsung ha abbandonato le linee del passato per un look più raffinato, impreziosito da inserti in metallo che donano un tocco “premium”. Ma la vera rivoluzione non si vede, si sente: la forma degli auricolari è stata modellata analizzando oltre 100 milioni di scansioni dell’orecchio umano. Questo approccio computazionale garantisce una vestibilità naturale per quasi ogni tipo di conformazione.

Anche la custodia è stata stravolta. Ora gli auricolari si ripongono orizzontalmente, il coperchio è trasparente e le dimensioni sono più tascabili. Unica piccola nota dolente: il tasto per l’accoppiamento Bluetooth è stato rimpicciolito e spostato vicino al bordo dello sportellino, risultando un po’ meno immediato da premere rispetto al passato.

Buds 4 vs Buds 4 Pro: quale scegliere?

Samsung propone due filosofie diverse per esigenze diverse:

Buds 4 Pro (in-ear): Per chi cerca l’isolamento totale. Usano gommini che entrano nel canale uditivo, montano un doppio altoparlante e offrono la cancellazione del rumore adattiva.

Per chi cerca l’isolamento totale. Usano gommini che entrano nel canale uditivo, montano un doppio altoparlante e offrono la cancellazione del rumore adattiva. Buds 4 (open-type): Per chi non ama la sensazione “tappata”. Si appoggiano al padiglione auricolare, hanno un singolo driver e una cancellazione del rumore standard.

La sfida tecnologica del suono ad alta definizione

Nello sviluppo delle Buds 4 Pro, Samsung non ha accettato compromessi. Per migliorare i bassi senza ingrandire l’auricolare, gli ingegneri hanno eliminato la cornice interna degli altoparlanti, aumentando la superficie vibrante del 20%. È un po’ come ridurre le cornici di uno smartphone per avere uno schermo più grande nello stesso corpo.

Il risultato è un audio a 24 bit / 96 kHz (qualità FLAC) che brilla per profondità. I bassi sono potenti e precisi, mentre il secondo altoparlante (il tweeter) mantiene gli alti cristallini. Questa potenza sonora aiuta anche la cancellazione del rumore (ANC), che risulta ora molto più efficace nel contrastare i suoni gravi, come il rombo dei motori in aereo.

L’autonomia si conferma solida: circa 6-7 ore di ascolto continuo, che arrivano a quasi 30 ore totali grazie alla custodia di ricarica.

Un’intelligenza artificiale che “ascolta” l’ambiente

La cancellazione del rumore delle Pro è ora adattiva in tempo reale. Grazie a un database di suoni e all’IA, gli auricolari capiscono dove vi trovate. Siete in un cantiere? Il silenzio diventa assoluto. Passa un’ambulanza? Le Buds riducono l’isolamento e amplificano i suoni esterni per la vostra sicurezza.

Anche le chiamate beneficiano di questa tecnologia. Visto che i microfoni sono lontani dalla bocca, Samsung utilizza una “fusione di sensori”: microfoni esterni per la voce, microfoni interni per la risonanza e un sensore VPU che rileva le vibrazioni ossee della testa. Tutta questa elaborazione avviene “on-device”, garantendo privacy e velocità.

Comandi smart e traduzione istantanea

Dimenticate i tocchi accidentali: i comandi touch sono stati spostati all’interno dello stelo. Inoltre, ora potete interagire con il movimento della testa: basta un cenno del capo per accettare o rifiutare una chiamata.

Sul fronte software, l’integrazione con l’ecosistema Galaxy è totale. La funzione Interprete permette di ricevere traduzioni vocali in tempo reale durante conversazioni dal vivo, trasformando le Buds in un traduttore universale da infilare nell’orecchio.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Buds mantengono un posizionamento competitivo: 179 euro per il modello base e 249 euro per la versione Pro. Sono disponibili in bianco, nero e nell’esclusiva colorazione “Pink Gold” venduta solo online.