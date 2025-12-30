Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Samsung potenzierà Bixby con l’AI di Perplexity a partire dalla One UI 8.5, scegliendo un partner alternativo a Google Gemini per migliorare le capacità dell’assistente.

L’integrazione partirà da Smart TV e dispositivi Galaxy, è già disponibile in beta e arriverà in versione stabile nel primo trimestre del 2026 insieme ai Galaxy S26.

Samsung non vuole abbandonare Bixby, nonostante un’integrazione sempre più completa con tanti servizi AI e la possibilità per gli utenti di accedere facilmente ad applicazioni come ChatGPT. Con la One UI 8.5, infatti, l’azienda coreana punta a potenziare il suo assistente grazie al supporto di un partner esterno.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, Samsung non si affiderà a Google e ai modelli di Gemini per il potenziamento di Bixby ma opterà per un partner diverso. Toccherà a Perplexity fornire la tecnologia AI necessaria per garantire un salto generazionale per l’assistente di Samsung nel corso del prossimo futuro.

Un’integrazione profonda con Perplexity

La partnership tra Samsung e Perplexity riguarderà diverse piattaforme a partire dalle Smart TV, dove Bixby già ha iniziato a utilizzare i modelli di Perplexity per fornire risposte più dettagliate e contestuali agli utenti. Questa funzione sarà gradualmente integrata anche negli smartphone Galaxy, a partire dalla One UI 8.5.

Il salto di qualità dovrebbe essere netto. L’integrazione con l’AI dovrebbe offrire un notevole miglioramento delle risposte fornite dall’assistente, seguendo un trend sempre più evidente che consente agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale come supporto per la gestione dei propri dispositivi e per l’accesso a funzionalità avanzate.

Per sfruttare questa novità è necessario poter contare sulla versione 4.0.50.4 di Bixby, disponibile solo con la versione beta della già citata One UI 8.5. Si tratta di un salto in avanti molto importante e destinato a modificare l’esperienza d’uso del servizio di Samsung che, rispetto a Gemini, può contare su un’integrazione più completa con il software e potrebbe offrire (grazie all’AI) un’esperienza utente ancora più soddisfacente.

Quando arriva il nuovo Bixby

Per il momento, l’integrazione di Perplexity in Bixby su smartphone e tablet Samsung è ancora in fase di beta. Per il rilascio della One UI 8.5 in versione stabile, infatti, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il debutto ufficiale è programmato per il primo trimestre del 2026 con l’arrivo sul mercato degli smartphone Galaxy S26, attesi per il mese di febbraio 2026. Successivamente, un gran numero di prodotti Galaxy riceverà l’aggiornamento per poter sfruttare la nuova versione della One UI e, quindi, completare il salto di qualità anche per Bixby. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.