Samsung, crolla il prezzo dell'aspirapolvere top: costa meno della metà

Gli aspirapolvere non sono tutti uguali e ce lo dimostra il Samsung BESPOKE Jet AI Ultra, uno dei modelli più avanzati sul mercato e dotato di funzioni innovative. Oltre ad avere un motore super potente e che aspira rapidamente tutta la polvere presente in casa, questo aspirapolvere di Samsung sfrutta al meglio anche l’intelligenza artificiale. La spazzola è in grado di riconoscere la tipologia di pavimento e di adattare la potenza in modo da non rovinarlo. Dotato anche di un sistema di filtrazione super efficace e che elimina batteri e allergeni.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche della scopa elettrica, bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 55% il prezzo crolla, la paghi meno della metà e risparmi quasi 700 euro. Un’occasione irripetibile e che non devi assolutamente farti sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

Aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet Ultra: prezzo, offerta Amazon

L’offerta è veramente straordinaria, e non stiamo esagerando. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere senza fili top di gamma di Samsung a un prezzo di 563,20 euro con uno sconto del 55% rispetto a quello consigliato. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato e il risparmio sfiora quasi i 700 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’aspirapolvere è già disponibile per essere spedita e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai ben quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet Ultra: le caratteristiche tecniche

Una scopa elettrica che non ha paura di essere confrontata con i modelli top del settore e in grado di soddisfare ogni tua esigenza. La Samsung BESPOKE AI Jet Ultra è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato in questo momento grazie a prestazioni e funzionalità uniche.

A partire dalla grandissima potenza assicurata dall’innovativo motore HexaJet. Progettato per garantire una pulizia profonda su ogni tipo di superficie, questo dispositivo sfrutta un sistema di filtrazione multistrato capace di trattenere fino al 99,999% della polvere sottile e degli allergeni, restituendo aria pulita all’ambiente domestico.

La vera novità è rappresentata dalla tecnologia AI Cleaning Mode, che permette all’aspirapolvere di riconoscere autonomamente la tipologia di pavimento (come tappeti o superfici dure) e regolare di conseguenza la potenza di aspirazione e la velocità della spazzola. Questo approccio intelligente non solo ottimizza l’efficacia della pulizia, ma massimizza anche la durata della batteria, riducendo gli sprechi energetici dove non è necessaria la massima potenza. La gestione del dispositivo è semplificata dal pratico display digitale LCD, che fornisce informazioni in tempo reale sull’autonomia residua, lo stato della ricarica e eventuali avvisi di manutenzione.

Al termine della sessione di pulizia, il sistema All-in-one Clean Station trasforma radicalmente la gestione della polvere: una volta riposta sulla base, la scopa elettrica viene svuotata automaticamente grazie alla tecnologia Air Pulse, che convoglia lo sporco in un sacchetto sigillato senza alcuna dispersione nell’aria. Contemporaneamente, la stazione avvia la ricarica del dispositivo, assicurando che sia sempre pronto all’uso. Completa di accessori versatili come la spazzola Active Dual e la Slim LED Brush, la Samsung Bespoke AI Jet Ultra trasforma la cura della casa in un’esperienza tecnologicamente avanzata, igienica e totalmente automatizzata. Con la promo di oggi diventa l’elettrodomestico che devi assolutamente avere a casa.

