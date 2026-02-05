Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 prendono il via tra poche ore. Tra i protagonisti di quest’edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali c’è anche Samsung, uno dei principali partner dell’evento.

La casa coreana parteciperà attivamente alla manifestazione con una serie di iniziative legate alla tecnologia e sarà protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi, in programma venerdì 6 febbraio a partire dalle 20.

Samsung porterà la sua tecnologia, i prodotti tech e le funzioni AI che saranno poi implementate in vari modi all’interno dei Giochi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla presenza dell’azienda a Milano Cortina 2026.

Le iniziative di Samsung

Samsung ha organizzato diverse iniziative per dare il suo contributo alle Olimpiadi e, in particolare, all’attesa Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina che segnerà la partenza ufficiale della manifestazione.

L’evento, infatti, sarà trasmesso in diretta televisiva e la produzione andrà a integrare alcuni dispositivi Galaxy S25 Ultra (pronti a cedere il testimone ai futuri Galaxy S26 in uscita tra fine febbraio e inizio marzo) che andranno ad affiancare le tradizionali telecamere broadcast per catturare la cerimonia da punti di vista inediti, con un’integrazione naturale nei flussi di produzione di Olympic Broadcasting Services (OBS).

Ricordiamo che la Cerimonia si svolgerà allo Stadio San Siro e ospiterà circa 75 mila spettatori oltre a 3.500 atleti provenienti da oltre 90 Paesi. La diretta TV sarà seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

Da segnalare anche un ruolo chiave per abbattere le barriere linguistiche: un gruppo di volontari dotati di dispositivi Galaxy con funzione Interprete, che utilizza Galaxy AI, garantirà ad atleti, ufficiali di gara e visitatori di poter comunicare tra loro, senza dover fare i conti con problemi di lingua.

L’azienda coreana, inoltre, supporterà l’arbitraggio e il monitoraggio delle competizioni con i suoi monitor con pannelli di alta qualità che saranno impiegati nelle discipline dello Short Track Speed Skating. Per gli spettatori, invece, sono previste le Galaxy Charging Stations, stazioni di ricarica rapida che garantiranno la possibilità di mantenere sempre carichi i propri dispositivi.

Ci sarà poi la Samsung House, un hub dedicato che rappresenterà, per tutta la durata dell’evento, un punto di incontro tra le persone. Questo spazio sarà allestito presso le sale di Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia, a Milano

Il commento di Samsung

Stephanie Choi, EVP e Head of Mobile Marketing Center, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha commentato con queste parole il ruolo che l’azienda ricoprirà in occasione dei Giochi di Milano Cortina: “Con l’evoluzione del modo in cui il pubblico vive i Giochi Olimpici e Paralimpici, la tecnologia mobile assume un ruolo sempre più importante nel permettere ad atleti, fan e comunità di restare connessi e di avvicinarsi all’azione, alle emozioni e gli uni agli altri“.