Samsung anticipa le principali innovazioni per la casa intelligente che presenterà ufficialmente al CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio. Al centro della strategia del colosso coreano c’è ancora una volta l’intelligenza artificiale, declinata in modo sempre più concreto all’interno dell’ecosistema domestico. La piattaforma Bespoke AI si espande e coinvolge ambiti chiave come lavanderia, cura degli indumenti, climatizzazione e pulizia, con l’obiettivo di rendere la smart home più autonoma, personalizzata ed efficiente sul piano energetico.

La direzione è chiara: non singoli elettrodomestici intelligenti, ma un sistema integrato in grado di apprendere abitudini, ottimizzare consumi e ridurre l’intervento manuale dell’utente, il tutto orchestrato tramite SmartThings.

Bespoke AI Laundry Combo: la lavasciuga diventa predittiva

Tra le novità più rilevanti del CES 2026 spicca la nuova Bespoke AI Laundry Combo, una lavasciuga che punta su velocità, automazione e gestione intelligente dei cicli. Samsung ha confermato l’arrivo di due versioni: una premium dotata di display LCD da 7 pollici e una variante più accessibile con schermo da 2,8 pollici e selettore fisico tradizionale.

Dal punto di vista funzionale, la nuova generazione introduce un ciclo rapido Super Speed Cycle che, grazie allo Speed Spray ad alta pressione, promette lavaggi più rapidi senza compromettere l’efficacia. Il sistema Booster Heat Exchanger migliora invece le prestazioni in fase di asciugatura, mentre la funzione Auto Open Door+ apre automaticamente lo sportello al termine del ciclo per favorire il ricircolo dell’aria ed evitare la formazione di cattivi odori. Il vero salto di qualità è rappresentato da AI Wash & Dry+, una tecnologia che analizza peso del carico, livello di sporco e tipologia dei tessuti per adattare in tempo reale durata del ciclo, consumo d’acqua ed erogazione del detergente. L’utente, in pratica, delega completamente le decisioni operative alla macchina.

Bespoke AI Air Dresser: cura degli abiti sempre più intelligente

Samsung aggiorna anche Bespoke AI Air Dresser, il sistema dedicato alla cura e alla sanificazione degli indumenti, già visto in precedenza sul mercato indiano. La novità principale è l’introduzione della funzione Auto Wrinkle Care, pensata per ridurre rapidamente le pieghe senza ricorrere alla stiratura tradizionale.

Il dispositivo sfrutta l’intelligenza artificiale e l’integrazione con SmartThings per suggerire programmi personalizzati, mantenendo i capi freschi, igienizzati e privi di odori. I sistemi Dual AirWash e Dual JetSteam permettono di eliminare fino al 99,9% di virus e batteri e di ridurre drasticamente gli odori, rendendo Air Dresser una valida alternativa alle frequenti visite in lavanderia. Interessante anche la sinergia con la Laundry Combo: grazie alla funzione Auto Cycle Link, al termine del lavaggio viene consigliato automaticamente il ciclo di asciugatura più adatto su Air Dresser. Il design resta minimale, con sportello One Body e display LCD da 2,8 pollici.

Bespoke AI WindFree Pro: climatizzazione che si adatta alle persone

Nel segmento clima, Samsung presenta il nuovo Bespoke AI WindFree Pro, un climatizzatore che combina hardware avanzato e intelligenza artificiale per migliorare comfort ed efficienza. Il sistema utilizza tre pale e sette modalità di flusso d’aria personalizzabili, ma la vera innovazione è rappresentata dal radar integrato, capace di rilevare la presenza di persone nella stanza.

Attraverso le modalità AI Direct e Indirect Wind, il flusso d’aria viene orientato o diffuso in modo dinamico, evitando getti diretti e migliorando la sensazione di comfort. La funzione AI Fast & Comfort Cooling analizza dimensioni dell’ambiente e condizioni climatiche per ottimizzare il raffreddamento, mentre la gestione intelligente dell’energia promette una riduzione dei consumi fino al 30%.

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: il robot che “capisce” la casa

Chiude il quadro delle novità il Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, robot aspirapolvere di fascia alta dotato di processore Qualcomm Dragonwing e capacità di riconoscimento avanzate. Grazie all’AI, il robot è in grado di distinguere persone, animali domestici e oggetti complessi come cavi, tappeti o superfici delicate, adattando di conseguenza il comportamento. Il sistema è anche capace di rilevare la presenza di liquidi sul pavimento, decidendo se intervenire o evitare l’area in base alle preferenze impostate dall’utente. La tecnologia Easy Pass Wheel consente inoltre di superare ostacoli fino a 6 centimetri, migliorando la copertura degli ambienti domestici.

Una smart home sempre più autonoma

Con le novità del CES 2026, Samsung vuole posizionarsi al top nel panorama degli elettrodomestici di nuova generazione: sceglie di portare avanti una AI che non è solo un’etichetta di marketing ma uno strumento concreto per semplificare la vita quotidiana. L’integrazione profonda tra dispositivi Bespoke e SmartThings punta a trasformare la smart home in un ecosistema capace di apprendere, adattarsi e ottimizzare ogni aspetto della gestione domestica.