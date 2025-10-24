Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

goffkein.pro/Shutterstock

In sintesi

Worldcoin vuole garantire l’identità digitale umana tramite la scansione dell’iride.

La tecnologia solleva interrogativi su privacy, sicurezza e uso dei dati biometrici.

Già oggi le tecnologie AI sono così avanzate da rendere molto difficile, online, distinguere cosa è reale da cosa è generato con intelligenza artificiale. Qualche piccolo dettaglio incoerente in video e immagini può ancora suggerire la verità, ma cosa accadrà quando l’evoluzione tecnologica sarà tale da rendere umano e non umano sostanzialmente indistinguibili, per lo meno nel mondo digitale? Per alcuni può sembrare uno scenario distopico, ma per il CEO di OpenAI Sam Altman è un problema concreto per il quale occorre pensare una soluzione. La sua è piuttosto controversa: la scansione dell’iride tramite un apposito dispositivo, detto Orb, parte del progetto Worldcoin (poi World Network).

Cosa sono Worldcoin e Orb proposti da Sam Altman

Worldcoin, poi chiamata World Network o più comunemente World, è una società fondata nel 2019 che ha come capo Altman, già CEO di OpenAI, e che opera in due settori: quello delle criptovalute e quello della IA.

La società sostiene che in futuro, online, sarà impossibile distinguere un essere umano da un’identità non umana, come un bot. È quindi necessario elaborare un sistema di “firme digitali” che certifichino con certezza l’identità umana di un utente. Per farlo, World punta sulla scansione delle iridi, una caratteristica umana univoca quanto le impronte digitali.

Da diverso tempo World sta raccogliendo le scansioni delle iridi di persone che vogliono aderire all’iniziativa, e che ricevono in cambio un compenso in criptovalute e un certificato digitale da usare online per dimostrare di non essere un bot.

L’operazione è resa possibile dal punto di vista pratico da un dispositivo, l’Orb: una sfera metallica dotata di sensori ottici che può riconoscere l’identità di una persona appunto attraverso la scansione dell’iride. Il dispositivo è abbastanza grande, più o meno come una palla da basket, ma di recente la società ha dichiarato di avere progettato anche una versione mini.

Quali sono i rischi per la privacy

L’Orb e la possibilità di usare la scansione dell’iride per certificare la propria natura umana e la propria identità digitale online aprono diversi interrogativi etici, anche legati alla tutela della privacy. Recentemente ne ha parlato in un’intervista con TechCrunch il Chief Security Officer di Tools for Humanity, Adrian Ludwig, che ha cercato di rassicurare gli utenti.

Ludwig ha spiegato che il sistema è costruito su un’architettura open source, aperta alla verifica pubblica del codice e del firmware, e che ricorre a un metodo crittografico che tutela la privacy degli utenti, nel senso che è in grado di confermare solo informazioni selezionate. Ad esempio, può certificare se un utente è umano o no, ma senza rivelare nome, data di nascita, posizione, ecc.

Nonostante ciò, restano grossi dubbi nei confronti dell’intera operazione. Come hanno fatto notare diversi esperti, inoltre, c’è comunque il rischio che i dati biometrici possano essere sottratti tramite attacco hacker o comunque finire online, con gravi danni per la sicurezza e la privacy delle persone.

A cosa serve la scansione dell’iride voluta da Sam Altman

Secondo quanto dichiarato in passato da Altman, la scansione dell’iride associata alla criptovaluta creata da Worldcoin avrebbe lo scopo di dare vita a un database pronto a essere usato nel caso venisse istituito un reddito universale (universal basic income, o UBI) per chi perde il lavoro a causa della IA.

L’idea è che un giorno, immaginando un mondo del lavoro completamente stravolto dalle tecnologie IA, potrebbe esistere un sussidio mensile concesso a tutti i cittadini, senza alcuna condizione. La scansione dell’iride sarebbe garanzia del fatto che questo reddito venga concesso solo agli utenti effettivamente umani.

L’idea per il momento è completamente teorica, ma la tecnologia di scansione dell’iride potrebbe a quanto pare avere altri impieghi pratici più a breve termine. Secondo quanto riportato in questi giorni, infatti, Match Group (proprietario di app di dating tra cui Tinder) ed Event Pop sarebbero già interessati alla tecnologia dell’Orb e della scansione dell’iride. Integrare questa tecnologia nei loro ecosistemi digitali permetterebbe di certificare l’identità (e l’umanità) dell’utente, prevenendo truffe e deepfake.

La scansione delle iridi con l’Orb è sicura?

Lanciata in diversi Paesi del mondo (la società sostiene di aver già scansionato le iridi di 12 milioni di persone), l’iniziativa di World ha suscitato un forte dibattito, e anche qualche indagine e intervento governativo.

Scansionare le iridi significa di fatto dare la possibilità a un’azienda privata di creare un database biometrico con le identità dei cittadini, una situazione che presenta profonde implicazioni etiche, oltre che rischi legati alla violazione della privacy.

Diversi esperti hanno fatto notare che questa grande quantità di dati sensibili potrebbe essere usata in modo improprio e pericoloso. Inoltre, la società è stata accusata di aver raccolto questi dati puntando soprattutto su aree geografiche (come l’Africa e il Sud America) in cui le regole sulla tutela della privacy sono più fragili.

Oltre a ciò, è già stato fatto notare che sia il database di World sia il dispositivo Orb sono vulnerabili ad attacchi informatici, un segno del fatto che le informazioni sensibili raccolte potrebbero finire facilmente online o venire usate in modo illecito e poco trasparente.