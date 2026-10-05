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Sam Altman difende un accesso ampio all’AI: alcuni effetti negativi, sostiene, sono inevitabili se non si vuole concentrare la tecnologia nelle mani di pochi.

ANSA

Sam Altman difende un’intelligenza artificiale accessibile a molti, anche a costo di accettare effetti negativi pur di ottenere benefici diffusi.

Il CEO di OpenAI ritiene irrealistico azzerare ogni rischio e respinge l’idea di affidare la tecnologia al controllo di pochi soggetti.

Lo scontro con Anthropic emerge sulla regolamentazione dei modelli avanzati, tra prudenza estrema e fiducia in vantaggi nettamente prevalenti.

Per sfruttare davvero i vantaggi dell’intelligenza artificiale bisognerà accettare che qualcosa possa andare storto. È la posizione espressa da Sam Altman, CEO di OpenAI, che respinge l’idea di costruire il futuro dell’AI attorno al rischio zero e difende invece un accesso ampio alla tecnologia.

I rischi dell’AI secondo Sam Altman

Intervistato da Decoded, newsletter tecnologica di Politico, Altman ha espresso la propria posizione senza molti giri di parole:

Crediamo che il mondo debba accettare che accadano alcune cose negative in cambio dei benefici di questa tecnologia e della possibilità per le persone di decidere come usarla.

La questione riguarda uno dei temi centrali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale: quanto è giusto limitarne l’uso per ridurre il rischio che venga impiegata in modo dannoso?

Secondo Altman, imporre restrizioni troppo severe significherebbe rinunciare anche a una parte dei vantaggi dell’AI. Il CEO di OpenAI ritiene che la tecnologia debba rimanere ampiamente accessibile, invece di finire sotto il controllo di pochi soggetti chiamati a decidere chi possa utilizzarla.

Altman: impossibile pretendere un’AI senza rischi

Altman ha spiegato di comprendere la posizione di chi considera i sistemi più avanzati così potenti da richiedere controlli molto rigidi. Non condivide però l’idea che una singola azienda possa custodire questa tecnologia e decidere autonomamente come distribuirne i benefici.

Un compromesso di questo tipo sarebbe, secondo il CEO di OpenAI, “completamente inaccettabile”.

Altman contesta anche l’idea che l’obiettivo debba essere impedire qualsiasi utilizzo dannoso dell’AI. Nell’intervista ha citato attacchi informatici e truffe, sostenendo che non accetterebbe una limitazione radicale della tecnologia pur di eliminarli del tutto.

La sua previsione è che gli utilizzi positivi saranno molto più numerosi di quelli negativi. Altman parla di una differenza di “ordini di grandezza” e basa anche su questa convinzione la posizione meno restrittiva di OpenAI sul tema della regolamentazione.

Questo non significa accettare ogni possibile rischio. Il CEO ha precisato che non sarebbe disposto a tollerare scenari realmente catastrofici, come una grave perdita di controllo sui sistemi di intelligenza artificiale.

OpenAI e Anthropic divise su come regolamentare l’intelligenza artificiale

Le dichiarazioni evidenziano anche la distanza tra OpenAI e Anthropic. Altman ha spiegato che fra le due aziende resta “molta distanza” sul modo in cui l’intelligenza artificiale dovrebbe essere regolamentata.

Anthropic ha adottato una linea più prudente sullo sviluppo dei sistemi più avanzati. Il CEO Dario Amodei ha chiesto al settore di rallentare la corsa ai modelli di frontiera, così da permettere alle misure di sicurezza di tenere il passo con l’aumento delle capacità.

Altman aveva sostenuto pubblicamente quella richiesta, ma continua a difendere regole meno restrittive quando il tema riguarda l’accesso alla tecnologia.

Il confronto si è fatto ancora più delicato dopo gli avvertimenti di Anthropic sul comportamento dei modelli più avanzati. L’azienda ha segnalato che alcuni sistemi potrebbero agire contro le intenzioni dei propri sviluppatori, per esempio cercando di resistere allo spegnimento o nascondendo informazioni.

La posizione di Altman è quindi chiara: alcuni effetti negativi possono essere il prezzo da pagare per evitare che l’intelligenza artificiale venga concentrata nelle mani di pochi. Il limite arriva quando non si parla più di singoli abusi, ma della possibilità stessa di mantenere il controllo sulla tecnologia.