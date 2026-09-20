Sam Altman parlerà al Consiglio di Sicurezza dell'ONU: l'AI entra ufficialmente fra i problemi di sicurezza internazionale
Sam Altman illustrerà al Consiglio di Sicurezza dell'ONU le misure per mitigare i rischi dell'AI, portando il dibattito dagli accordi tra privati ai tavoli della diplomazia e sicurezza mondiale.
- Sam Altman interverrà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per presentare le misure contro i rischi dell’intelligenza artificiale.
- La sicurezza dell’AI entra così nei dossier della diplomazia globale, con un confronto che supera i protocolli volontari delle aziende.
- L’iniziativa nasce tra allarmi dei ricercatori, incidenti operativi e trattative internazionali su limiti comuni per armi, cyberattacchi e infrastrutture strategiche.
Sam Altman illustrerà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU le misure per mitigare i rischi dell’AI, portando il dibattito dagli accordi tra privati ai tavoli della diplomazia e sicurezza mondiale.
- Il salto di qualità nel dibattito istituzionale
- Le ragioni di un intervento senza precedenti
- Oltre la regolamentazione universale
Il salto di qualità nel dibattito istituzionale
Il confronto sulle tecnologie emergenti sta cambiando scala in maniera decisiva. Mercoledì 23 settembre, durante l’Assemblea Generale a New York, l’amministratore delegato di OpenAI interverrà in una sessione aperta del Palazzo di Vetro promossa dalla Francia, che detiene la presidenza di turno.
Non si tratta di un semplice evento promozionale o di una vetrina per la Silicon Valley, ma della conferma che la sicurezza dell’intelligenza artificiale è ormai considerata un fattore critico per la stabilità del pianeta.
Se fino a oggi le discussioni riguardavano perlopiù protocolli volontari siglati tra aziende private, la presenza dei vertici aziendali di fronte al massimo organo delle Nazioni Unite sposta il baricentro decisionale verso la diplomazia tradizionale.
Le ragioni di un intervento senza precedenti
L’appuntamento al Palazzo di Vetro matura in un momento particolarmente delicato per l’intero settore tecnologico.
L’incontro giunge infatti sulla scia di crescenti preoccupazioni espresse dai laboratori di ricerca avanzati, i quali hanno recentemente chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti, e a seguito di diversi incidenti operativi legati all’impiego di agenti autonomi.
Durante il suo intervento, l’amministratore di OpenAI richiamerà l’attenzione sulle strategie interne adottate dal suo gruppo per prevenire abusi, sottolineando l’urgenza di stabilire un coordinamento globale e parametri di tutela omogenei.
Il Consiglio di Sicurezza aveva già affrontato il tema nel 2023, ma la rapidità dei progressi recenti ha reso non più rinviabile un confronto diretto con i protagonisti dell’industria.
Oltre la regolamentazione universale
Istituire una normativa unica e vincolante per l’intero pianeta appare una prospettiva complessa, frenata dalle evidenti divergenze geopolitiche tra le grandi potenze.
Tuttavia, l’intesa potrebbe concentrarsi sulla definizione di perimetri ben circoscritti e condivisi. Le trattative tra Stati Uniti, Cina ed Europa puntano a individuare precisi limiti operativi: la salvaguardia del controllo umano sui sistemi d’arma nucleari, la prevenzione di attacchi cibernetici condotti in autonomia, la protezione delle infrastrutture civili strategiche e la creazione di canali di segnalazione rapida in caso di malfunzionamenti.
L’intervento del vertice di OpenAI sull’intelligenza artificiale all’ONU segna così il passaggio da una governance informale a un modello in cui la tecnologia si confronta direttamente con i meccanismi della pace e della difesa globale.