Anche i salmoni hanno i pidocchi, e questo robot IA li combatte a colpi di laser
In Norvegia stanno usando dei dispositivi subacquei dotati di laser e intelligenza artificiale per colpire i parassiti sui salmoni senza ferirli. Ecco come funziona.
Può sembrare assurdo, ma anche i salmoni possono soffrire di pediculosi, nel loro caso di un’infestazione da pidocchi di mare. È un problema che a prima vista può strappare un sorriso, eppure rappresenta una delle preoccupazioni principali per l’industria ittica, specialmente in Norvegia.
Proprio per contrastare questo nemico così ostico, la Stingray Marine Solutions ha sviluppato una tecnologia tanto curiosa quanto avanzata: un sistema robotico dotato di laser e intelligenza artificiale che va a colpire ed eliminare i parassiti direttamente sul corpo del salmonide.
- Come funziona il robot IA che elimina i pidocchi del mare con il laser
- Perché sparano ai pidocchi dei salmoni con il laser?
- Vantaggi e limiti del sistema di laser
Come funziona il robot IA che elimina i pidocchi del mare con il laser
Immagina un salmone che nuota tranquillamente davanti a una telecamera subacquea. L’intelligenza artificiale individua in un attimo un minuscolo parassita aggrappato alla sua pelle. In una frazione di secondo, un raggio laser lo colpisce con precisione chirurgica. Senza ferire il pesce.
È questo, nella pratica, il principio alla base della soluzione robotica ideata da Stingray, che conta all’attivo oltre 3.500 unità di questi dispositivi lungo la costa norvegese, a protezione di più di 112 milioni di esemplari.
Parliamo di macchine che vengono calate direttamente all’interno delle gabbie degli allevamenti e restano in funzione 24 ore su 24, sfruttando telecamere stereoscopiche, sistemi di illuminazione dedicati e algoritmi addestrati a riconoscere i pidocchi di mare.
Non appena un salmone passa nel campo visivo delle telecamere, il software analizza le immagini, identifica la presenza del parassita e ne calcola l’esatta posizione tridimensionale. A quel punto entra in azione il laser, calibrato per emettere un impulso mirato che neutralizza il pidocchio senza arrecare alcun danno ai tessuti del pesce.
E tutto questo senza intervenire direttamente, né catturare, spostare o maneggiare i salmonidi.
Perché sparano ai pidocchi dei salmoni con il laser?
Perché le soluzioni adottate finora hanno spesso causato più problemi che benefici. Per tenere a bada le infestazioni, il settore dell’acquacoltura ricorre solitamente a diversi metodi tradizionali: trattamenti farmacologici, rimozione meccanica, bagni in acqua dolce o trattamenti termici.
Tutte soluzioni che, sì, permettono di trattare grandi quantità di pesci contemporaneamente, ma che comportano pesanti effetti collaterali. Ad esempio, l’inquinamento dell’ambiente marino, così come lo sviluppo di ceppi di parassiti sempre più resistenti, che combinati anche all’eventuale utilizzo di tossine o sostanze chimiche non rappresenta certo una buona notizia per la salute umana.
A prescindere non si può lasciare campo libero ai pidocchi di mare, tipo i Lepeophtheirus salmonis. Parliamo di parassiti che si ancorano alla superficie dei salmoni nutrendosi di pelle, muco e sangue, e provocano lesioni serie che indeboliscono i pesci fino a causarne, nei casi più gravi, la morte.
Non è nemmeno un problema dei soli allevamenti. La forte concentrazione di migliaia di esemplari nelle gabbie favorisce infatti una rapida proliferazione dei pidocchi, i quali finiscono poi per contagiare anche le popolazioni di salmoni selvatici durante le loro migrazioni lungo le coste norvegesi.
Vantaggi e limiti del sistema di laser
Alla stregua di un’altra soluzione a base di laser e IA, anche questa presenta diversi punti di forza. Intanto l’estrema selettività, visto che il sistema riconosce e colpisce esclusivamente i parassiti.
A sua volta la ridotta incidenza a livello chimico farmacologico: questa tecnologia evita l’immissione di sostanze chimiche in mare, scongiurando il fenomeno della farmacoresistenza, e permette di abbattere la carica parassitaria all’interno degli allevamenti, un effetto positivo a cascata anche per la fauna ittica selvatica.
Naturalmente non mancano alcuni limiti. Come sottolineato anche da Tom’s Hardware, le aziende di acquacoltura potrebbero mostrarsi restie ad affrontare gli elevati costi iniziali legati all’installazione di queste apparecchiature.
In più, la tecnologia sembra esprimere il suo massimo potenziale soprattutto come strumento preventivo, utile a mantenere costantemente basse le popolazioni locali di pidocchi di mare prima che l’infestazione esploda.
I dati raccolti finora sembrano confermare proprio questa direzione. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Aquaculture, che ha incrociato i dati pubblici di 845 allevamenti norvegesi con quelli forniti dall’azienda sui siti dotati di tecnologia laser, negli impianti equipaggiati a probabilità settimanale di dover ricorrere ad altri trattamenti antiparassitari è risultata inferiore del 50%.
FAQ
Telecamere stereoscopiche riprendono i salmoni e un software di intelligenza artificiale analizza le immagini, riconosce i parassiti e ne calcola la posizione.
Si attaccano alla pelle e si nutrono di pelle, muco e sangue, provocando lesioni che possono indebolire i pesci e, nei casi più gravi, causarne la morte.
Può limitare il ricorso a farmaci, rimozione meccanica, bagni in acqua dolce e trattamenti termici, che possono avere effetti collaterali.
Uno studio su 845 allevamenti norvegesi ha rilevato che nei siti dotati del sistema la probabilità settimanale di ricorrere ad altri trattamenti antiparassitari era inferiore del 50%.