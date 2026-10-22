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In queste settimane abbiamo parlato, in più occasioni, degli effetti causati da El Niño sul clima. Si tratta di un periodo molto particolare e con tanti eventi che, in un modo o nell’altro, stanno condizionando i fenomeni atmosferici e climatici.

A farne le spese potrebbe essere anche l’industria ittica europea, alle prese con un problema di grande rilevanza. In questo momento, infatti, i costi della farina e dell’olio di pesce selvatico continuano a crescere.

Per allevare i salmoni, quindi, i maggiori produttori europei stanno valutando un’opzione fuori dagli schemi: nutrire i propri pesci con sottoprodotti di pollo, affidandosi all’industria avicola per contenere i costi dei salmoni da allevamento.

Si tratta di una decisione che, soprattutto nei Paesi dove il consumo di salmone è molto alto, potrebbe tradursi in un tema destinato a far discutere. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito alla questione.

Cosa sta succedendo

Una conferma in tal senso arriva da quanto riportato dal Financial Times. Il gruppo Lerøy Seafood, uno dei principali produttori norvegesi, ha già iniziato ad adottare questa strategia, già utilizzata anche in altri Paesi, come in Canada e in Cile. Anche Mowi, uno dei principali fornitori di salmone nel Regno Unito, starebbe pianificando una soluzione di questo tipo.

I salmoni sono pesci carnivori e, quindi, almeno in teoria, possono essere nutriti con sottoprodotti di pollo (in questa categoria rientrano anche ossa, fegato e cervello che vengono coinvolti nel trattamento dei mangimi). Non ci sono normative che vietano questa pratica che comunque rappresenta una soluzione fuori dagli schemi tradizionali.

Una questione climatica?

Il problema è legato soprattutto al clima e, quindi, anche agli effetti di El Niño. I salmoni, infatti, necessitano di grandi quantità di pesce selvatico per alimentarsi. Anche piccoli rallentamenti dell’industria ittica possono rappresentare un problema serio.

Le attività di pesca delle acciughe al largo delle coste del Perù, che rappresentano una delle principali fonti di pesce selvatico, sono crollate a causa degli effetti di El Niño, con tutte le conseguenze del caso anche sull’industria che si occupa dell’immissione sul mercato dei salmoni.

Una scelta poco trasparente?

Un altro aspetto cruciale riguarda la trasparenza verso i consumatori. Ad oggi, infatti, la legislazione europea non impone ai produttori di indicare in etichetta se il salmone è stato nutrito con sottoprodotti del pollame. È molto probabile che gli acquirenti si ritrovino nel piatto un pesce cresciuto a “dieta avicola” a loro completa insaputa.

Il tema della trasparenza resta cruciale. La scelta di cambiare mangime per i salmoni potrebbe essere di difficile comprensione per i consumatori e potrebbe arrivare anche a danneggiare l’intera industria. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere le idee più chiare in merito.