Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La Sagrada Familia non smette di sorprendere. Continua da più di cento anni a meravigliare gli uomini, fedeli e non, per la bellezza indiscussa delle sue forme organiche e per l’audacia delle soluzioni tecniche adoperate.

A seguito della recente aggiunta della Torre centrale di Gesù Cristo, è diventata a tutti gli effetti la chiesa più alta del mondo.

Record mondiale (quasi) già battuto

Con 162,91 metri di altezza, la Sagrada Familia ha ufficialmente battuto il primato finora detenuto dalla cattedrale di Ulm in Germania, alta 161,53 metri.

Questo risultato sembra non essere sufficiente ad arrestare la corsa ai record da parte della chiesa spagnola più famosa al mondo. Si prepara infatti a batterlo a sua volta con il compimento finale della torre, che raggiungerà, una volta conclusa, un totale di 172 metri.

L’anno destinato a fare la storia è il 2026. Il 30 ottobre 2025 con l’inizio della costruzione della torre è stato segnato il primo record, ma è nel 2026 che questa sarà effettivamente completata.

Sagrada Familia, capolavoro incompiuto in costante evoluzione

Frutto della mente geniale e visionaria dell’architetto spagnolo Antoni Gaudì, la Sagrada Familia resta ancora un capolavoro incompiuto.

Nata con la posa della prima pietra avvenuta nel 1882, ha continuato a crescere e trasformarsi senza sosta, come un vero e proprio essere vivente nel cuore di Barcellona. Sopravvissuta nel corso del ‘900 a guerre, incendi e ricostruzioni, oggi è ancora in fase di realizzazione, grazie a finanziamenti provenienti per la maggior parte dalla vendita dei biglietti ai visitatori.

Passando da chiesa neogotica a manifesto del modernismo catalano, la sua evoluzione offre una straordinaria testimonianza della storia dell’architettura e del progresso delle tecniche costruttive.

Famosa per l’audacia delle scelte già compiute da Gaudì, nel corso degli anni ha continuato a sfidare le leggi della fisica, costringendo i progettisti ad attingere agli strumenti più all’avanguardia.

Top 10 chiese più alte al mondo

Sagrada Família (Barcellona) — 162,91 m;

Ulmer Münster (Ulm) — 161,53 m;

Basilica of Our Lady of Peace (Yamoussoukro) — 158,0 m;

Kölner Dom / Cattedrale di Colonia (Colonia) — 157,38 m;

Cathédrale Notre-Dame de Rouen (Rouen) — 151,0 m;

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (Strasburgo) — 142,0 m;

Basilica di San Pietro (Città del Vaticano) — 136,57 m;

Stephansdom (Vienna) — 136,4 m;

Neuer Dom / Mariendom (Linz) — 134,8 m;

St. Michael’s Church (Amburgo) — 132 m.

Il sogno di un’intera città

Alla morte dell’architetto, avvenuta nel 1926, l’opera era ben lontana dall’essere conclusa. Su diciotto torri, solo una era stata terminata.

La scomparsa prematura di Gaudì e la distruzione dei suoi laboratori, insieme a modelli e disegni, durante la Guerra Civile spagnola, ha di fatto costretto i suoi successori a interpretarne il progetto, nel costante tentativo da un lato di rispettarne la visione artistica e dall’altro di consegnare alla città un’opera finita e sicura.

Così le forme solo immaginate dal suo creatore, oggi prendono vita grazie all’utilizzo di tecnologie inesistenti e letteralmente impensabili nell’800.

Droni, strumenti di modellazione 3D, tecniche digitali di taglio della pietra, sono solo alcuni esempi degli strumenti innovativi messi in campo e attualmente adoperati in cantiere per portare a compimento il sogno di un’intera città: vedere la Sagrada Familia, finalmente conclusa, ergersi in tutta la sua maestosità sul tetto del mondo.