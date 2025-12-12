Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: 85% di sconto

visualspace/iStock

Le offerte di Natale di Amazon ci riservano ogni giorno grandi sorprese. E quella disponibile oggi è veramente eccezionale. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il PC portatile Ruzava RK70 in promo con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 650 euro su quello di listino. Non si tratta di un errore di prezzo o di un refuso, lo sconto è realmente così elevato e fai un super affare.

Il PC portatile è un modello che si posiziona nella fascia medio bassa del mercato ma assicura comunque delle buone prestazioni. La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare grazie alla presenza di componenti di buona qualità, a partire da un display da 14 pollici ad alta risoluzione. Le prestazioni, invece, sono assicurate dagli 8 gigabyte di RAM e per la memoria interna è presente un SSD da 256 gigabyte. Un notebook perfetto per la vita di tutti i giorni e molto leggero da portare con sé.

Ruzava Rk70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il PC portatile Ruzava RK 70. Da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 70% e lo paghi solamente 279,99 euro. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: acquistandolo oggi risparmi 650 euro. Un valore che difficilmente trovi con altri PC portatili.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi entro un paio di giorni (consegna prevista entro Natale). Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, come per tutti i prodotto acquistati in questo periodo sul sito di e-commerce.

Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche

Il nome di questo PC portatile molto probabilmente ti dirà poco, ma ti basta sapere che è uno dei più venduti in questi ultimi giorni su Amazon e che soprattutto ha ricevuto tante recensioni positive, segno della bontà del prodotto.

Il Ruzava RK70 è un notebook pensato per la vita di tutti i giorni e per chi non vuole spendere delle cifre esagerate. La scheda tecnica è molto interessante e si basa su uno schermo da 14 pollici con risoluzione FHD per vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore integrato, supportato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte (espandibile fino a 1 terabyte).

Per la produttività e il mondo del lavoro è presente una webcam con cui fare le videocall e un sistema audio di ottima qualità. Per quanto riguarda la connettività non manca nulla, a partire da diverse porte USB per collegare periferiche esterne e anche una porta HDMI per un secondo schermo.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Le dimensioni sono contenute e pesa solamente poco più di un chilogrammo. Un modello economico e perfetto per lo studio, il lavoro e anche l’intrattenimento.

