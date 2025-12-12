Libero
OFFERTE

Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: 85% di sconto

Offerta shock per questo PC portatile economico: solo oggi lo paghi pochissimo. Schermo da 14 pollici e ottime prestazioni.

Pubblicato:

computer portatile visualspace/iStock

Le offerte di Natale di Amazon ci riservano ogni giorno grandi sorprese. E quella disponibile oggi è veramente eccezionale. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il PC portatile Ruzava RK70 in promo con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 650 euro su quello di listino. Non si tratta di un errore di prezzo o di un refuso, lo sconto è realmente così elevato e fai un super affare.

Il PC portatile è un modello che si posiziona nella fascia medio bassa del mercato ma assicura comunque delle buone prestazioni. La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare grazie alla presenza di componenti di buona qualità, a partire da un display da 14 pollici ad alta risoluzione. Le prestazioni, invece, sono assicurate dagli 8 gigabyte di RAM e per la memoria interna è presente un SSD da 256 gigabyte. Un notebook perfetto per la vita di tutti i giorni e molto leggero da portare con sé.

PC portatile Ruzava RK70

PC portatile Ruzava RK70

279,99 €929,99 € -650,00 € (70%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Ruzava Rk70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il PC portatile Ruzava RK 70. Da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 70% e lo paghi solamente 279,99 euro. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: acquistandolo oggi risparmi 650 euro. Un valore che difficilmente trovi con altri PC portatili.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi entro un paio di giorni (consegna prevista entro Natale). Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, come per tutti i prodotto acquistati in questo periodo sul sito di e-commerce.

PC portatile Ruzava RK70

PC portatile Ruzava RK70

279,99 €929,99 € -650,00 € (70%)

Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche

Il nome di questo PC portatile molto probabilmente ti dirà poco, ma ti basta sapere che è uno dei più venduti in questi ultimi giorni su Amazon e che soprattutto ha ricevuto tante recensioni positive, segno della bontà del prodotto.

Il Ruzava RK70 è un notebook pensato per la vita di tutti i giorni e per chi non vuole spendere delle cifre esagerate. La scheda tecnica è molto interessante e si basa su uno schermo da 14 pollici con risoluzione FHD per vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore integrato, supportato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte (espandibile fino a 1 terabyte).

Per la produttività e il mondo del lavoro è presente una webcam con cui fare le videocall e un sistema audio di ottima qualità. Per quanto riguarda la connettività non manca nulla, a partire da diverse porte USB per collegare periferiche esterne e anche una porta HDMI per un secondo schermo.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Le dimensioni sono contenute e pesa solamente poco più di un chilogrammo. Un modello economico e perfetto per lo studio, il lavoro e anche l’intrattenimento.

PC portatile Ruzava RK70

PC portatile Ruzava RK70

279,99 €929,99 € -650,00 € (70%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

L'Ufficio

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963