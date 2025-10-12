Russell Hobbs, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria: costa pochissimo

Amazon

Prepara i tuoi piatti preferiti (e non solo) in una manciata di minuti e senza troppa fatica. Con la friggitrice ad aria a doppio cestello di Russell Hobbs potrai preparare ogni tipo di manicaretto senza che debba seguire corsi da chef stellato.

Compatta e versatile, questa friggitrice ad aria è perfetta se vuoi preparare più pietanze in contemporanea. Grazie al suo sistema di cottura smart, infatti, tutti i piatti saranno pronti nello stesso istante, permettendoti di preparare pranzi e cene per familiari e amici in men che non si dica. E grazie all’intuitivo pannello di controllo posto nella parte superiore dell’elettrodomestico, non avrai difficoltà a scegliere la funzione di cottura più adatta alle tue necessità.

Oggi, poi, puoi acquistarla a un prezzo a dir poco eccezionale. Lo sconto esagerato garantito da Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre: risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria XXL: sconto e quanto costa

Un prezzo così basso sulla friggitrice ad aria a doppio cestello di Russell Hobbs non si era mai visto prima. Merito dello sconto del 59% che trovi oggi su Amazon, grazie al quale il prezzo scende a un livello senza precedenti.

Comprandola oggi la paghi appena 41,21 euro anziché 99,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero: il risparmio è di quasi 60 euro.

Russell Hobbs friggitrice ad aria doppio cestello: caratteristiche e funzionalità

Tante le caratteristiche tecniche e le funzionalità che ti faranno innamorare – in fretta – della friggitrice ad aria Russell Hobbs in offerta su Amazon. Il cestello, prima di tutto. Diviso equamente in due parti, ha una capacità totale di 8,5 litri. Spazio più che sufficiente per preprare due pietanze per una famiglia di 3 o 4 persone o preparare la stessa pietanza per gruppi di amici.

L’esclusivo sistema di cottura della friggitrice ad aria Russell Hobbs, infatti, ti permette di controllare separatamente programmi di cottura e temperature nei due cestelli. Potrai così preparare delle succulente alette di pollo in un cestello e patate fritte nell’altro, con la certezza di poterle gustare insieme. Sarà la stessa friggitrice a indicarti quando dovrai avviare i programmi di cottura delle due pietanze, in modo che siano pronte nello stesso istante.

Dal pannello di controllo superiore potrai scegliere se utilizzare uno degli 8 programmi di cottura preimpostati o se impostare manualmente la temperatura (da 30°C a 200°C, con intervalli di 5°C) e la durata. In questo modo avrai piena libertà nello scegliere il livello di cottura degli ingredienti che stai utilizzando.

E a fine serata, nessuna preoccupazione: le parti removibili dei due cestelli possono essere lavate in lavastoviglie, togliendoti così l’incombenza di dover lavare tutto a mano.

