Rowenta, l'aspirapolvere costa la metà: sconto esagerato

Rowenta

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. Il merito è dei passi da gigante fatti nel settore degli aspirapolvere, con modelli sempre più tecnologici e versatili. Ne è un esempio la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete disponibile da oggi in promo su Amazon con un super sconto del 44% che fa crollare il prezzo al minimo e la paghi praticamente la metà. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Questo modello di Rowenta non solo assicura una grandissima potenza di aspirazione, ma è dotato anche di tanti accessori che la rendono universale. La puoi utilizzare su qualsiasi superfice e grazie alla tecnologia Flex raggiunge anche gli angoli più difficili. Non perdere questa super promozione, puoi terminare da un momento all’altro.

Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete 279,99 € -44% 499,99 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle che non puoi farti scappare. Su Amazon l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 12.60 è disponibile in promo con un super sconto del 44% e il prezzo scende a 279,99 euro. Il risparmio netto è di 220 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 56 euro al mese.

Acquistando l’aspirapolvere oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete 279,99 € -44% 499,99 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete: le caratteristiche tecniche

Un aspirapolvere leggero, compatto e soprattutto versatile. L’aspirapolvere senza filo Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo offre una maneggevolezza eccezionale e grazie ai tanti accessori presenti nella confezione la puoi utilizzare su qualsiasi pavimento.

La scopa elettrica è equipaggiata di serie di una spazzola motorizzata dotata di luci a LED integrate, che illuminano efficacemente le zone più buie per catturare la polvere anche nei punti meno visibili. La massima efficienza su ogni superficie, inclusi i tappeti, è garantita da una potenza di aspirazione che raggiunge i 150 AirWatts in modalità Boost, permettendo di rimuovere con decisione anche lo sporco più ostinato. L’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni è affidata a una tecnologia intelligente che regola in modo del tutto autonomo la forza aspirante in base al tipo di pavimento rilevato, mentre il display a LED integrato offre un controllo istantaneo mostrando la modalità attiva, l’autonomia residua e gli avvisi di manutenzione del filtro.

Per eliminare la fatica durante le pulizie, l’apparecchio è dotato del tubo con tecnologia Flex, che si piega agilmente per arrivare fin sotto i mobili bassi senza costringere l’utente a chinarsi. Gli amanti degli animali domestici beneficiano di un set completo di accessori versatili che include una mini turbo spazzola con LED, ideale per asportare con precisione i peli da divani e tessuti. Il sistema di filtraggio è capace di trattenere fino al 99,9% di polveri sottili, allergeni e acari, reimmettendo nell’ambiente un’aria pulita. Grazie alla presenza di una batteria a lunga durata e removibile, puoi contare su un’autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco per gestire gli spazi domestici senza interruzioni.

Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete 279,99 € -44% 499,99 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Scopri 5 aspirapolvere in promo oggi su Amazon.

Offerta Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 in 1, Navigazione Laser dToF, 5500Pa, Ultra Sottile 32cm, 200 Min, Controllo APP/Alexa, per Peli Animali e Pavimenti Duri, Nero Prodotto non disponibile Prodotti simili Lefant M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Laser dToF, 5000Pa, Evitamento Ostacoli PSD, Rilevamento Tappeti, Zona Vietata, WiFi Alexa App, Ideale per Peli Animali Tappeti, Nero 139,97 € -74% 539,00 € Risparmi 399,03 € Acquista su Amazon Lefant M5 MAX Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura, 23.000Pa, Rullo Lavapavimenti 20 cm, Zero-Groviglio, Lavaggio Rullo 75 °C + Aria Fredda, dToF + PSD 2.0, App/Alexa, Argento 549,98 € -71% 1.899,99 € Risparmi 1.350,01 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 18000Pa, Navigazione Laser dToF, 75°C Autolavaggio con Asciugatura, PSD 2.0, Stazione Automatica 120 Giorni, Anti-Groviglio, Nero 499,98 € -71% 1.699,99 € Risparmi 1.200,01 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura dToF, 5000Pa, 150min Autonomia, Anti-Groviglio, Evita Tappeti, WiFi Alexa APP, Ideale per Peli di Animali e Pavimenti Duri 139,99 € -72% 499,99 € Risparmi 360,00 € Acquista su Amazon