Rowenta, l'aspirapolvere costa la metà: sconto esagerato
L'aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete è in promo su Amazon con uno sconto del 44% risparmi più di 200 euro. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.
Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. Il merito è dei passi da gigante fatti nel settore degli aspirapolvere, con modelli sempre più tecnologici e versatili. Ne è un esempio la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete disponibile da oggi in promo su Amazon con un super sconto del 44% che fa crollare il prezzo al minimo e la paghi praticamente la metà. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Questo modello di Rowenta non solo assicura una grandissima potenza di aspirazione, ma è dotato anche di tanti accessori che la rendono universale. La puoi utilizzare su qualsiasi superfice e grazie alla tecnologia Flex raggiunge anche gli angoli più difficili. Non perdere questa super promozione, puoi terminare da un momento all’altro.
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Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon
L’offerta è di quelle che non puoi farti scappare. Su Amazon l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 12.60 è disponibile in promo con un super sconto del 44% e il prezzo scende a 279,99 euro. Il risparmio netto è di 220 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 56 euro al mese.
Acquistando l’aspirapolvere oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Complete: le caratteristiche tecniche
Un aspirapolvere leggero, compatto e soprattutto versatile. L’aspirapolvere senza filo Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo offre una maneggevolezza eccezionale e grazie ai tanti accessori presenti nella confezione la puoi utilizzare su qualsiasi pavimento.
La scopa elettrica è equipaggiata di serie di una spazzola motorizzata dotata di luci a LED integrate, che illuminano efficacemente le zone più buie per catturare la polvere anche nei punti meno visibili. La massima efficienza su ogni superficie, inclusi i tappeti, è garantita da una potenza di aspirazione che raggiunge i 150 AirWatts in modalità Boost, permettendo di rimuovere con decisione anche lo sporco più ostinato. L’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni è affidata a una tecnologia intelligente che regola in modo del tutto autonomo la forza aspirante in base al tipo di pavimento rilevato, mentre il display a LED integrato offre un controllo istantaneo mostrando la modalità attiva, l’autonomia residua e gli avvisi di manutenzione del filtro.
Per eliminare la fatica durante le pulizie, l’apparecchio è dotato del tubo con tecnologia Flex, che si piega agilmente per arrivare fin sotto i mobili bassi senza costringere l’utente a chinarsi. Gli amanti degli animali domestici beneficiano di un set completo di accessori versatili che include una mini turbo spazzola con LED, ideale per asportare con precisione i peli da divani e tessuti. Il sistema di filtraggio è capace di trattenere fino al 99,9% di polveri sottili, allergeni e acari, reimmettendo nell’ambiente un’aria pulita. Grazie alla presenza di una batteria a lunga durata e removibile, puoi contare su un’autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco per gestire gli spazi domestici senza interruzioni.
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