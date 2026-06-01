Rowenta, l'aspirapolvere crolla di prezzo e costa pochissimo: affare immediato
La scopa elettrica senza fili Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è in promo su Amazon con uno sconto del 31% e costa pochissimo. Grande potenza di aspirazione e tanti accessori nella confezione.
Sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili potente e maneggevole che ti aiuti nelle faccende domestiche? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi la scopa elettrica Rowenta X-Pert 6.60 Allergy in promo con uno sconto del 31% e il prezzo scende a meno di 110 euro. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Parliamo di un aspirapolvere versatile che assicura una grande potenza di aspirazione e dotato di un filtro che cattura la gran parte delle particelle dannose per l’ambiente e per la salute. Ideale per chi soffre di allergie, nella confezione trovi anche utili accessori. Non perdere tempo, la promo può terminare da un momento all’altro.
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Rowenta X-Pert 6.60 Allergy: prezzo, offerta e sconto Amazon
Da oggi l’aspirapolvere senza filo Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è in promo con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 109,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Per rendere la spesa meno ingente, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 22 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.
L’elettrodomestico è già pronto per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.
Rowenta X-Pert 6.60 Allergy: caratteristiche tecniche
L’aspirapolvere senza filo Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è l’alleato perfetto per la pulizia quotidiana della casa: prestazioni elevate, massima leggerezza e grande versatilità. Studiata appositamente per chi soffre di allergie o vive con animali domestici, questa scopa elettrica combina un design ergonomico a una potenza di aspirazione costante e affidabile.
Dotata di una spazzola motorizzata con luci a LED integrate, fondamentale per scovare la polvere nascosta negli angoli bui, sotto i mobili o dietro le porte. Il sistema offre una grande versatilità grazie a due modalità di potenza automatiche (Eco e Surface) a cui si aggiunge il grilletto per la funzione Boost, che eroga istantaneamente la massima potenza di aspirazione per rimuovere lo sporco più ostinato da tappeti e fessure. La cura per la salute è garantita dal sistema di filtrazione avanzato, capace di intrappolare fino al 99% delle microparticelle, allergeni e polveri sottili, rilasciando nell’ambiente un’aria perfettamente pulita.
L’autonomia è affidata a una batteria rimovibile, che assicura fino a 45 minuti di funzionamento continuo in modalità Eco, consentendo di coprire ampie superfici con una sola carica. Una delle caratteristiche più apprezzate è la posizione Stop&Go: la scopa elettrica e la sua spazzola restano in piedi da sole in posizione verticale, permettendoti di staccare l’aspirabriciole per pulire un tavolo o un divano in qualsiasi momento e di riprendere la sessione sul pavimento senza dover piegare la schiena.
A completare le funzioni di questo elettrodomestico è l’estrema praticità nella gestione dei componenti e dello sporco. Il contenitore della polvere è capiente e dotato di un sistema di svuotamento igienico che evita il contatto diretto con i detriti. Sia il contenitore che il filtro interno sono completamente lavabili con acqua, permettendoti di mantenere l’intero sistema di aspirazione sempre efficiente, privo di odori con il minimo sforzo manuale.
Solo su Amazon trovi altre 5 aspirapolvere a prezzo stracciato: ecco quali sono.
Lefant M330 Robot Aspirapolvere Lavatrice 3 in 1, 5000Pa di Aspirazione, Navigazione dToF, Cartografia, Aree Virtuali, Evitamento ostacoli PSD, 150min, Collegato da Alexa/APP/WiFi, Nero
Lefant M5 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 23.000Pa, Spazzola 20 cm Roller, Zero-Groviglio, Rullo lavato a 75 °C con asciugatura ad aria fredda, dToF + PSD 2.0, Alexa/App, Nero
Lefant M3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 12,000 Pa, Doppio Panno Rotante, Navigazione dToF, Evitamento PSD, Auto-Svuotamento, Stazione Base All-in-one, Asciugatura, WIFI/App/Alexa
Lefant M3 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 23000Pa, LiDAR dToF, Ostacoli PSD, Lavaggio a 75°C e Asciugatura, Stazione All-in-One, Autosvuotamento 3,2L, WiFi 2.4G/5G, Alexa/App
Lefant M330 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 5000Pa, Navigazione Laser dTOF, Evitamento Ostacoli PSD, 150min Autonomia, WiFi 2.4G/5G, Alexa, per Peli Animali e Pavimenti Misti, Grigio
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