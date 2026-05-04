Rowenta, l'aspirapolvere top a un prezzo stracciato: affare per tutti

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L'aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Approfittane ora.

Amazon

Trovare in offerta un aspirapolvere che all’occorrenza si trasforma anche in una lavapavimenti non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo quando se ne trova una non bisogna farsi sfuggire l’occasione. Ed è quello che accade oggi con la Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA, disponibile su Amazon con uno sconto del 33% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio netto sul prezzo di listino sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Questo particolare elettrodomestico è dotato di una spazzola AQUA che, mentre raccoglie la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Inoltre, il sistema FLEX la rende super flessibile e passa anche sotto i mobili più bassi. Un super affare da non farti sfuggire.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

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Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi l’aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è disponibile in offerta a un prezzo di 179,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Per questo modello si tratta del minimo storico e fai un ottimo affare.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico per la pulizia domestica 2 in 1: oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento per risultati immediati e una maggiore facilità di utilizzo. L’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è quanto di meglio possa offrire il mercato oggi, grazie alla super promo disponibile su Amazon.

Il cuore tecnologico di questo modello è il motore digitale che garantisce una potenza di aspirazione costante ed elevata, in grado di raccogliere anche i detriti più grande. La caratteristica che, però, cattura l’attenzione è la doppia anima: grazie alla spazzola con testa Aqua, la Rowenta X-Force Flex 9.60 ti permette di aspirare e lavare contemporaneamente, dimezzando i tempi di pulizia quotidiana. Non dovrai più passare prima l’aspirapolvere e poi lo straccio; una sola passata è sufficiente per pavimenti impeccabili.

L’iconica tecnologia Flex di Rowenta completa l’opera: il tubo flessibile ti permette di arrivare fin sotto i mobili più bassi senza doverti mai piegare, arrivando fino a 4 volte più lontano rispetto a un aspirapolvere tradizionale. Inoltre, il sistema intelligente regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento, ottimizzando l’autonomia della batteria che raggiunge i 45 minuti di utilizzo continuo.

La praticità è massima anche dopo l’uso: l’estrema facilità nella pulizia è garantita da un contenitore della polvere capiente e semplice da svuotare, oltre a filtri e componenti lavabili con acqua per mantenere sempre l’efficienza al top. Con il suo display di controllo per monitorare autonomia e potenza in tempo reale, la Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è lo strumento definitivo per una casa pulita con il minimo sforzo.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA