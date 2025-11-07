Rowenta X-Clean 5, la lavapavimenti smart al minimo storico: sconto esagerato

La lavapavimenti Rowenta X-Clean 5 è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi quasi 200 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e funzionalità.

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nel settore della pulizia domestica, con tanti nuovi dispositivi tecnologici che semplificano le faccende quotidiane e puliscono anche più in profondità. Come nel caso della lavapavimenti Rowenta X-Clean 5, elettrodomestico 2 in 1 che oltre a lavare, aspira anche la polvere che si accumula sul pavimento. Una lavapavimenti intelligente in grado di fare la differenza nella vita di tutti i giorni e dotata di tante tecnologie smart.

A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo disponibile oggi. Infatti, la trovi con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. E nella confezione ci sono anche diversi accessori inclusi che rendono la promo ancora più esclusiva. Non perdere questa occasione.

Rowenta X-Clean 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per la lavapavimenti senza fili Rowenta X-Clean 5. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 319,99 euro con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 64 euro al mese.

L’elettrodomestico è disponibile già da ora per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Oltre due mesi di tempo per testarla a fondo e scoprire tutte le funzionalità avanzate di questa ottima lavapavimenti Rowenta.

Rowenta X-Clean 5: caratteristiche e funzionalità

La Rowenta X-Clean 5 è un elettrodomestico 2 in 1 per la pulizia quotidiana. Fonde, infatti, le funzioni di una lavapavimenti con quelli di un aspirapolvere senza fili, con la caratteristica unica di una flessibilità fino a 180° che ti permette di pulire senza fatica anche sotto i mobili più bassi. Sulla parte superiore è presente un display LED intuitivo con cui monitorare lo stato della batteria e selezionare le diverse modalità di pulizia.

Passando agli aspetti più tecnici, la lavapavimenti di Rowenta è dotata di un potente motore digitale e di una spazzola in microfibra che ruota a 530 giri al minuto. La vera caratteristica distintiva è la funzione 2 in 1: aspira lo sporco solido e liquido e lava i pavimenti contemporaneamente, utilizzando sempre acqua pulita grazie al doppio serbatoio separato da 0,73 L per l’acqua pulita e 0,44 L per quella sporca. Questo ti permette di ottenere risultati impeccabili in una sola passata, dimezzando il tempo dedicato alle pulizie.

La Rowenta X-Clean 5 è l’elettrodomestico perfetto per chi cerca l’efficienza massima. Con un solo switch puoi scegliere tra 3 modalità di pulizia (Eco, Auto e Max), ma è la modalità Auto a fare la differenza: grazie a sensori intelligenti, il dispositivo riconosce automaticamente il grado di sporco e regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base alla superficie, garantendo una pulizia mirata ed efficiente su tutti i pavimenti duri.

La Rowenta X-Clean 5 elimina completamente la manutenzione manuale. Infatti, la stazione di ricarica non si limita a ricaricare la batteria: attiva il sistema di autopulizia del rullo, che viene poi asciugato con aria calda fino a 60 gradi per prevenire odori e muffe. Il rullo morbido e il sistema di pulizia lungo un lato permettono di arrivare facilmente ai bordi e ai battiscopa, per una pulizia completa e senza interruzioni.

Chiudiamo con l’ottima batteria che garantisce un’autonomia fino a 50 minuti in modalità Eco, sufficienti per coprire fino a 350 metri quadrati con una singola carica. Questo ti permette di pulire a fondo ampi spazi o appartamenti senza la necessità di ricariche intermedie. Un elettrodomestico completo e da oggi a un prezzo mai visto prima: non perdere questa occasione speciale.

