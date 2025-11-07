Libero
OFFERTE

Rowenta X-Clean 5, la lavapavimenti smart al minimo storico: sconto esagerato

La lavapavimenti Rowenta X-Clean 5 è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi quasi 200 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e funzionalità.

Pubblicato:

Rowenta X-Clean 5

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nel settore della pulizia domestica, con tanti nuovi dispositivi tecnologici che semplificano le faccende quotidiane e puliscono anche più in profondità. Come nel caso della lavapavimenti Rowenta X-Clean 5, elettrodomestico 2 in 1 che oltre a lavare, aspira anche la polvere che si accumula sul pavimento. Una lavapavimenti intelligente in grado di fare la differenza nella vita di tutti i giorni e dotata di tante tecnologie smart.

A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo disponibile oggi. Infatti, la trovi con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. E nella confezione ci sono anche diversi accessori inclusi che rendono la promo ancora più esclusiva. Non perdere questa occasione.

Rowenta X-Clean 5

Rowenta X-Clean 5

319,99 €499,99 € -180 € (-36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Rowenta X-Clean 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per la lavapavimenti senza fili Rowenta X-Clean 5. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 319,99 euro con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 64 euro al mese.

L’elettrodomestico è disponibile già da ora per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Oltre due mesi di tempo per testarla a fondo e scoprire tutte le funzionalità avanzate di questa ottima lavapavimenti Rowenta.

Rowenta X-Clean 5

Rowenta X-Clean 5

319,99 €499,99 € -180 € (-36%)

Rowenta X-Clean 5: caratteristiche e funzionalità

La Rowenta X-Clean 5 è un elettrodomestico 2 in 1 per la pulizia quotidiana. Fonde, infatti, le funzioni di una lavapavimenti con quelli di un aspirapolvere senza fili, con la caratteristica unica di una flessibilità fino a 180° che ti permette di pulire senza fatica anche sotto i mobili più bassi. Sulla parte superiore è presente un display LED intuitivo con cui monitorare lo stato della batteria e selezionare le diverse modalità di pulizia.

Passando agli aspetti più tecnici, la lavapavimenti di Rowenta è dotata di un potente motore digitale e di una spazzola in microfibra che ruota a 530 giri al minuto. La vera caratteristica distintiva è la funzione 2 in 1: aspira lo sporco solido e liquido e lava i pavimenti contemporaneamente, utilizzando sempre acqua pulita grazie al doppio serbatoio separato da 0,73 L per l’acqua pulita e 0,44 L per quella sporca. Questo ti permette di ottenere risultati impeccabili in una sola passata, dimezzando il tempo dedicato alle pulizie.

La Rowenta X-Clean 5 è l’elettrodomestico perfetto per chi cerca l’efficienza massima. Con un solo switch puoi scegliere tra 3 modalità di pulizia (Eco, Auto e Max), ma è la modalità Auto a fare la differenza: grazie a sensori intelligenti, il dispositivo riconosce automaticamente il grado di sporco e regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base alla superficie, garantendo una pulizia mirata ed efficiente su tutti i pavimenti duri.

La Rowenta X-Clean 5 elimina completamente la manutenzione manuale. Infatti, la stazione di ricarica non si limita a ricaricare la batteria: attiva il sistema di autopulizia del rullo, che viene poi asciugato con aria calda fino a 60 gradi per prevenire odori e muffe. Il rullo morbido e il sistema di pulizia lungo un lato permettono di arrivare facilmente ai bordi e ai battiscopa, per una pulizia completa e senza interruzioni.

Chiudiamo con l’ottima batteria che garantisce un’autonomia fino a 50 minuti in modalità Eco, sufficienti per coprire fino a 350 metri quadrati con una singola carica. Questo ti permette di pulire a fondo ampi spazi o appartamenti senza la necessità di ricariche intermedie. Un elettrodomestico completo e da oggi a un prezzo mai visto prima: non perdere questa occasione speciale.

Rowenta X-Clean 5

Rowenta X-Clean 5

319,99 €499,99 € -180 € (-36%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Inglas Vetri

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963