Rowenta, la lavapavimenti crolla di prezzo: solo oggi costa la metà

Da oggi su Amazon è disponibile la lavapavimenti Rowenta X-Clean 5 in promo con uno sconto del 49% e la paghi praticamente la metà.

Le Offerte di Primavera sono appena terminate, ma su Amazon trovi ancora alcune promo veramente speciali che ti permettono di fare grandissimi affari. Come capita oggi con la lavapavimenti Rowenta X-Clean 5 che trovi su Amazon con uno sconto del 49% e risparmi ben 270 euro su quello di listino. Praticamente è disponibile a metà prezzo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questa lavapavimenti di Rowenta è molto versatile, essendo in grado sia di lavare il pavimento sia di aspirare lo sporco che si annida negli angoli più nascosti dell’abitazione. Leggera, maneggevole, è la soluzione definitiva per la pulizia domestica. Dotata anche di una base di stazionamento dove asciugare il mocio ed eliminare la possibilità che si formino batteri e muffe.

Rowenta X-Clean 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Rowenta X-Clean 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per la lavapavimenti Rowenta X-Clean 5. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 279,99 euro con uno sconto del 49% su quello di listino. Si intuisce facilmente che la si paga praticamente la metà e il risparmio netto è di ben 270 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate da 56 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che non devi farti assolutamente sfuggire.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Rowenta X-Clean 5

Rowenta X-Clean 5: le caratteristiche tecniche

La lavapavimenti è l’elettrodomestico 2 in 1 che non può mancare nella tua abitazione. La Rowenta X-Clean 5 è progettata per aspirare e lavare in un’unica passata, eliminando con estrema facilità sia lo sporco solido che i liquidi versati, lasciando le superfici pulite e quasi subito asciutte.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è la tecnologia Smart, che grazie a sensori integrati rileva automaticamente il livello di sporco sul pavimento, regolando in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. Questo non solo ottimizza la pulizia, ma permette di gestire al meglio l’autonomia della batteria, che raggiunge i 50 minuti, ideali per coprire superfici ampie fino a 350 m² con una sola carica.

Il comfort è garantito dal sistema di auto-propulsione, che rende il dispositivo leggerissimo durante l’uso (il peso percepito è di soli 0,9 kg), permettendoti di guidarlo senza fatica tra le stanze. Inoltre, la sua eccezionale flessibilità permette di inclinare la lavapavimenti fino a 180°, raggiungendo agilmente i punti più difficili, come lo spazio sotto i letti o i mobili più bassi.

Ma la vera rivoluzione avviene una volta terminate le pulizie: riposta sulla sua base, la Rowenta X-Clean 5 attiva un ciclo di autopulizia e asciugatura del rullo a 60°C. Questo processo termico elimina batteri e cattivi odori, garantendo che il rullo sia sempre igienizzato e pronto per l’utilizzo successivo, senza che tu debba toccare lo sporco con le mani. Completano l’esperienza un intuitivo display LED e l’assistente vocale, che ti aggiorna sullo stato della batteria e sulle necessità di manutenzione in tempo reale.

Rowenta X-Clean 5