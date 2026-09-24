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Rowenta X-Clean 10, la lavapavimenti multifunzione in offerta con un super sconto

La lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 è in promo con uno sconto del 32% e il risparmio è di 170 euro. Lava e aspira e si piega fino a 180 gradi.

3 min di lettura

Rowenta X-Clean 10 Rowenta

La lavapavimenti è una delle soluzioni più amate in questi ultimi anni per la pulizia del pavimento. Un elettrodomestico 2 in 1 che oltre a lavare le piastrelle, permette anche di aspirare tutta la polvere che si annida negli angoli. Per farlo a regola d’arte è necessario acquistare modelli top di gamma, come ad esempio la Rowenta X-Clean 10 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo di ben 170 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un modello di fascia alta che diventa un vero best-buy grazi alla promo di oggi e che non devi farti sfuggire per nessuno motivo.

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Rowenta X-Clean 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per la lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 che troviamo su Amazon con un super sconto del 32% e il prezzo scende a 374 euro, con un risparmio di poco più di 170 euro su quello di listino. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 74,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

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La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ricevi il prodotto a casa.

Rowenta X-Clean 10: le caratteristiche tecniche

La lavapavimenti 2-in-1 Rowenta X-Clean 10 è una delle soluzioni più versatili per la pulizia domestica grazie alla possibilità di gestire gli spazi di casa senza alcuna fatica. Grazie allo snodo flessibile che si piega fino a 180° che permette al dispositivo di essere riposto e fatto scivolare anche sotto i mobili più bassi, godi della massima praticità per raggiungere la polvere e lo sporco più ostinato in ogni angolo.

L’apparecchio è dotato di una spazzola intelligente motorizzata che rileva automaticamente il livello di sporco, regolando in tempo reale sia la potenza di aspirazione sia il flusso d’acqua per ottimizzare i consumi. Dotato di un unico rullo unico anti-aggrovigliamento ideato per catturare facilmente peli e capelli, affiancato da un sistema di separazione tra rifiuti solidi e liquidi e da un’autonomia prolungata fino a 60 minuti.

La Rowenta X-Clean 10 è dotata di un sistema di autopulizia e asciugatura automatica a caldo a 65 °C, progettato per lavare e igienizzare a fondo il rullo al termine della pulizia eliminando cattivi odori e residui. Presente anche la funzione che spinge l’aspirapolvere in avanti rendendo il passaggio sui pavimenti ancora più fluido. A completare la scheda tecnica troviamo la base di ricarica.

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