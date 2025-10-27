Libero
OFFERTE

Rowenta X‑Clean 10, oltre 100€ di sconto su questa lavapavimenti smart

Lavapavimenti senza fili con tecnologia smart, autopulizia e 60 minuti di autonomia: Rowenta X‑Clean 10 è oggi protagonista di un’offerta su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Rowenta X‑Clean 10, oltre 100€ di sconto su questa lavapavimenti smart Amazon

Se cerchi un lavapavimenti senza fili capace di semplificare la routine, l’offerta sulla Rowenta X‑Clean 10 è da tenere d’occhio: c’è uno sconto del 27%. Con un’unica passata aspira e lava, riducendo tempi e fatica e lasciando il pavimento rapidamente asciutto. È efficace su parquet, gres, laminato e piastrelle, e il doppio serbatoio separa solidi e liquidi per una gestione più igienica dello sporco. La spinta automatica la rende maneggevole, mentre la manutenzione è semplice grazie ai serbatoi e ai componenti facilmente accessibili. Per conoscere l’offerta, ecco il link diretto.

La tecnologia smart adegua potenza e flusso d’acqua al livello di sporco e, tramite comandi vocali, puoi gestire rapidamente le funzioni. Il display LED cambia colore quando il pavimento è pulito e indica batteria e manutenzione. La funzione di autopulizia con asciugatura del rullo a 65° aiuta a mantenere l’apparecchio in perfetta efficienza, e l’autonomia fino a 60 minuti consente di coprire ampie superfici senza interruzioni.

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10

399,99 €549,99 € -150,00 € (27%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Rowenta X-Clean 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Rowenta X‑Clean 10 è proposta su Amazon a 399,99€ con sconto del 27%: rispetto al prezzo pieno, risparmi circa 150 euro. Un’occasione interessante per una soluzione che unisce aspirazione e lavaggio in un’unica passata, con gestione intelligente dello sporco e manutenzione semplificata. Puoi verificare la disponibilità e l’offerta attiva dal link diretto.

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10

399,99 €549,99 € -150,00 € (27%)

Rowenta X-Clean 10: le caratteristiche tecniche

La X‑Clean 10 aspira e lava con acqua sempre pulita, includendo accessori utili come rullo morbido aggiuntivo, spazzola laterale per pulizia dei bordi, filtri, caricatore, base di ricarica e pulizia, e spazzola per la manutenzione. Il sistema a doppio serbatoio separa solidi e liquidi, mentre il corpo pieghevole a 180° facilita la pulizia sotto i mobili e negli spazi stretti.

La tecnologia intelligente regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua; i comandi vocali semplificano l’uso e il display LED segnala con colori lo stato di pulizia e le info di servizio. La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria calda a 65° mantengono il rullo in condizioni ottimali, riducendo la manutenzione manuale. Grazie alla trazione che "ti assiste" in spinta, il lavoro risulta più leggero.

Sul fronte energetico, offre fino a 60 minuti di autonomia per coprire fino a 350 m² (in base alla modalità e agli ambienti). Il motore è da 200 W con 21,6 V, due velocità e un peso di 4,15 kg. Progettata per tutti i pavimenti duri (legno, marmo, laminato, piastrelle), assicura una pulizia di precisione anche lungo battiscopa e angoli.

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10

399,99 €549,99 € -150,00 € (27%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963