Rowenta X‑Clean 10, oltre 100€ di sconto su questa lavapavimenti smart

Lavapavimenti senza fili con tecnologia smart, autopulizia e 60 minuti di autonomia: Rowenta X‑Clean 10 è oggi protagonista di un’offerta su Amazon.

Amazon

Se cerchi un lavapavimenti senza fili capace di semplificare la routine, l’offerta sulla Rowenta X‑Clean 10 è da tenere d’occhio: c’è uno sconto del 27%. Con un’unica passata aspira e lava, riducendo tempi e fatica e lasciando il pavimento rapidamente asciutto. È efficace su parquet, gres, laminato e piastrelle, e il doppio serbatoio separa solidi e liquidi per una gestione più igienica dello sporco. La spinta automatica la rende maneggevole, mentre la manutenzione è semplice grazie ai serbatoi e ai componenti facilmente accessibili. Per conoscere l’offerta, ecco il link diretto.

La tecnologia smart adegua potenza e flusso d’acqua al livello di sporco e, tramite comandi vocali, puoi gestire rapidamente le funzioni. Il display LED cambia colore quando il pavimento è pulito e indica batteria e manutenzione. La funzione di autopulizia con asciugatura del rullo a 65° aiuta a mantenere l’apparecchio in perfetta efficienza, e l’autonomia fino a 60 minuti consente di coprire ampie superfici senza interruzioni.

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Rowenta X‑Clean 10 è proposta su Amazon a 399,99€ con sconto del 27%: rispetto al prezzo pieno, risparmi circa 150 euro. Un’occasione interessante per una soluzione che unisce aspirazione e lavaggio in un’unica passata, con gestione intelligente dello sporco e manutenzione semplificata. Puoi verificare la disponibilità e l’offerta attiva dal link diretto.

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10: le caratteristiche tecniche

La X‑Clean 10 aspira e lava con acqua sempre pulita, includendo accessori utili come rullo morbido aggiuntivo, spazzola laterale per pulizia dei bordi, filtri, caricatore, base di ricarica e pulizia, e spazzola per la manutenzione. Il sistema a doppio serbatoio separa solidi e liquidi, mentre il corpo pieghevole a 180° facilita la pulizia sotto i mobili e negli spazi stretti.

La tecnologia intelligente regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua; i comandi vocali semplificano l’uso e il display LED segnala con colori lo stato di pulizia e le info di servizio. La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria calda a 65° mantengono il rullo in condizioni ottimali, riducendo la manutenzione manuale. Grazie alla trazione che "ti assiste" in spinta, il lavoro risulta più leggero.

Sul fronte energetico, offre fino a 60 minuti di autonomia per coprire fino a 350 m² (in base alla modalità e agli ambienti). Il motore è da 200 W con 21,6 V, due velocità e un peso di 4,15 kg. Progettata per tutti i pavimenti duri (legno, marmo, laminato, piastrelle), assicura una pulizia di precisione anche lungo battiscopa e angoli.

Rowenta X-Clean 10