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Rowenta, la scopa elettrica a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

L'aspirapolvere Rowenta è in promo con uno sconto del 43% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione e super prezzo.

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Redazione

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Rowenta Swift Power Cyclonic Rowenta

Se il tuo obiettivo è cambiare la scopa elettrica senza spendere una fortuna, questa è la promo che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo la Rowenta Powerline Extreme Cyclonic con uno sconto del 43%, che porta il prezzo al minimo storico e la puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una scopa elettrica con filo pensata per la pulizia quotidiana di parquet e piastrelle, con tecnologia ciclonica e un motore efficiente dal punto di vista energetico. Un’ottima occasione per chi cerca un dispositivo affidabile senza svuotare il portafoglio.

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Rowenta Powerline Extreme Cyclonic: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per la scopa elettrica di Rowenta. La Powerline Extreme Cyclonic è disponibile su Amazon a 89 euro, con uno sconto del 43% sul prezzo di listino. Il risparmio è di quasi 70 euro, una cifra notevole per un elettrodomestico che si usa quotidianamente. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre pagare in 5 rate mensili da 17,80 euro senza interessi, direttamente al momento del checkout.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

Rowenta Powerline Extreme Cyclonic: le caratteristiche tecniche

Nonostante il prezzo scontato, la Powerline Extreme Cyclonic offre una scheda tecnica pensata per garantire prestazioni elevate nella pulizia di tutti i giorni, sia su superfici dure come parquet e piastrelle sia sui tessuti.

Il cuore del prodotto è il motore Effitech, progettato per offrire prestazioni estreme riducendo al minimo i consumi energetici. A questo si affianca la tecnologia ciclonica, che garantisce un’eccellente separazione tra aria e polvere per mantenere le prestazioni costanti nel tempo, senza bisogno del sacco di raccolta.

La spazzola di aspirazione è stata sviluppata per una pulizia profonda e lineare anche sulle superfici più delicate, mentre il raggio d’azione di 6 metri assicura ampia libertà di movimento senza dover cambiare presa di corrente troppo spesso. In dotazione trovi anche una bocchetta per le fessure e una spazzola per gli imbottiti.

Non manca l’attenzione per la qualità dell’aria: il sistema di filtraggio a doppio stadio con microfibra a 5 strati è in grado di trattenere fino al 99,98% delle particelle di polvere, rendendo l’ambiente domestico più salubre, un aspetto particolarmente utile per chi soffre di allergie. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio

Scopri altri 5 aspirapolvere in offerta su Amazon.

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