Rowenta, a metà prezzo la lavapavimenti che aspira solidi e liquidi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Aspira e lava con autonomia fino a 50 minuti, autopulizia e asciugatura a 60°. Offerta al 49% per una pulizia smart e senza fatica.

Amazon

Se cerchi un alleato pratico per la pulizia quotidiana, Rowenta X-Clean 5 è oggi protagonista di un’occasione notevole: uno sconto del 49% che rende l’acquisto decisamente accattivante. Parliamo di un dispositivo che semplifica la routine domestica grazie alla capacità di aspirare e lavare in un unico passaggio, con utilizzo intuitivo, maneggevolezza e risultati convincenti anche su sporco diffuso. È apprezzata per la rapidità con cui consente di rimettere in ordine ampie superfici, per la facilità di gestione e per le funzioni che mantengono il rullo sempre in condizioni ottimali. Scopri subito tutti i dettagli dell’offerta con il link diretto.

In più, la gestione smart rende la pulizia meno faticosa e più continua: l’esperienza d’uso risulta fluida, con tempi ottimizzati e una resa che mette d’accordo chi vuole velocizzare le faccende senza rinunciare all’efficacia.

Rowenta X-Clean 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Rowenta X-Clean 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Rowenta X-Clean 5 è in offerta a 279,99€ con uno sconto del 49%. Considerando la percentuale, il risparmio è nell’ordine di circa 270 euro, un taglio che porta un prodotto completo in una fascia di prezzo decisamente più accessibile.

Se vuoi cogliere l’occasione, fai riferimento al link diretto alla pagina prodotto per verificare la disponibilità e tutte le informazioni aggiornate sull’offerta.

Rowenta X-Clean 5

Rowenta X-Clean 5: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Rowenta X-Clean 5 è la pulizia 2 in 1: aspira solidi e liquidi e lava con acqua sempre pulita grazie al serbatoio da 730 ml. La tecnologia intelligente regola automaticamente il flusso d’acqua in base allo sporco, mentre l’autonomia fino a 50 minuti in modalità ECO consente sessioni prolungate senza interruzioni.

La manutenzione è un punto di forza: il ciclo di autopulizia di 3 minuti e l’asciugatura ad aria calda a 60° mantengono rullo e condotti igienizzati, limitando odori e residui. In uso quotidiano, il design ultraleggero con auto-propulsione riduce la fatica, le luci LED mettono in evidenza lo sporco nascosto e la pulizia bordo a bordo migliora la precisione vicino ai battiscopa.

La gestione è supportata da schermo LED e assistente vocale, con informazioni chiare su batteria, stato della pulizia e avvisi di manutenzione. Le modalità di utilizzo includono impostazioni come ECO, AUTO e MAX per adattare potenza e flusso d’acqua a superfici e necessità diverse, dal passaggio rapido alle macchie più ostinate.

Rowenta X-Clean 5