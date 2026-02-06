Libero
Rowenta, 46% di sconto sull’asciugacapelli per lo styling quotidiano

Asciugacapelli 2200 W con motore AC e tecnologia ionica, beccucci e diffusore inclusi. Oggi è proposto con sconto del 46% su Amazon.

Rowenta, 46% di sconto sull’asciugacapelli per lo styling quotidiano Amazon

Rowenta Pro Power+ Stellar è da segnare subito: oggi è in sconto del 46% a 34,99€. Scopri l’offerta su Amazon e approfittane finché disponibile.

Rowenta Pro Power+ Stellar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Rowenta Pro Power+ Stellar a 34,99€ con un taglio del 46%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 29,81€, un valore davvero notevole per un modello orientato a risultati rapidi e ordinati. Puoi verificare disponibilità e condizioni direttamente su Amazon.

Rowenta Pro Power+ Stellar: le caratteristiche tecniche

motore AC professionale, progettato per offrire prestazioni da salone e una durata superiore rispetto ai motori DC standard. Con 2200 W di potenza, l’asciugatura è rapida e il controllo dello styling è efficace anche con capelli lunghi.

tecnologia ionica riduce l’elettricità statica e l’effetto crespo, lasciando i capelli più disciplinati e luminosi. Le 6 combinazioni di impostazioni (3 temperature e 2 velocità) permettono di adattare calore e flusso in base alle esigenze; è presente anche il colpo d’aria fredda per fissare la piega.

beccuccio da 6 mm per una piega liscia e precisa, beccuccio da 9 mm per maggiore volume e un diffusore per ricci più definiti. Il peso contenuto (circa 860 g) facilita l’uso prolungato, mentre l’impegno del brand nella riparabilità fino a 15 anni offre un plus di sostenibilità e convenienza sul lungo periodo. Modello: CV7231F0; dimensioni: 21 x 9,2 x 29,6 cm.

