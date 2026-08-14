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Una ricerca del KASTEL mostra che i comuni router Wi-Fi possono riconoscere le persone analizzando il rimbalzo delle onde radio nell’ambiente.

Il sistema sfrutta dati di feedback non cifrati, intercettabili da chiunque, e li elabora con modelli di apprendimento automatico in pochi secondi.

I test su circa duecento partecipanti hanno raggiunto precisione quasi totale, sollevando forti timori per privacy e sicurezza negli spazi pubblici.

Un nuovo studio dimostra che i segnali dei comunissimi router Wi-Fi possono identificare le persone con precisione che si potrebbe definire quasi assoluta. Tutto questo, ovviamente, senza l’uso di telecamere o dispositivi connessi in tasca.

Come le onde radio mappano lo spazio umano

I ricercatori del KASTEL, l’Istituto per la Sicurezza dell’Informazione del Karlsruher Institut für Technologie, hanno dimostrato come una rete router Wi-Fi convenzionale possa trasformarsi in uno strumento di monitoraggio privo di lenti.

Il principio di funzionamento ricorda quello di una fotocamera tradizionale, con una differenza fondamentale: invece di catturare la luce visibile, il sistema analizza la propagazione e il rimbalzo delle onde radio nell’ambiente circostante.

Quando una persona si muove all’interno di una stanza o passa accanto a un locale pubblico, il suo corpo altera la traiettoria del segnale wireless.

Questa distorsione crea una sorta di immagine tridimensionale invisibile. La vera scoperta risiede nel fatto che il soggetto osservato non deve indossare uno smartphone, uno smartwatch o un qualsiasi dispositivo ricevente.

È sufficiente che nello spazio circostante sia attiva una rete wireless per generare il tracciamento, rendendo del tutto inefficace l’eventuale spegnimento del proprio telefono cellulare.

La vulnerabilità dei dati di trasmissione quotidiani

A differenza dei precedenti esperimenti di tracciamento domestico, che richiedevano sensori laser costosi o apparecchiature industriali dedicate, questa tecnica sfrutta componenti standard già presenti nei dispositivi di uso comune.

Il punto debole risiede nel meccanismo con cui gli apparati ottimizzano la connessione. Durante il normale funzionamento di una rete locale, i dispositivi scambiano continuamente informazioni di feedback sulla direzione del segnale, note tecnicamente come BFI.

Questi pacchetti di dati viaggiano nell’aria privi di cifratura e possono essere intercettati da chiunque si trovi nel raggio di copertura.

Elaborando tali informazioni non protette attraverso modelli di apprendimento automatico, il sistema di ricerca è riuscito a generare immagini radio nitide delle persone presenti.

Una volta completato l’addestramento dell’algoritmo, il processo di riconoscimento dell’identità richiede soltanto pochissimi secondi.

Rischi concreti per la riservatezza personale

I test condotti su circa duecento partecipanti hanno evidenziato un’accuratezza nell’identificazione vicina al 100%.

Proprio in questo modo la tecnologia si è dimostrata capace di riconoscere i singoli individui indipendentemente dall’angolazione di ripresa o dalla specifica camminata dell’utente.

La grande precisione rilevata apre così scenari complessi sul fronte della sicurezza informatica e della tutela dei dati personali, soprattutto perché i modem sono capillarmente diffusi in abitazioni private, uffici, bar e spazi pubblici.

Il rischio principale risiede nell’invisibilità della rilevazione: mentre una videocamera di sorveglianza risulta chiaramente visibile e segnalata, la presenza di onde radio non offre alcun indizio visivo della scansione in corso.

Per prevenire potenziali abusi o usi impropri del monitoraggio invisibile, i ricercatori hanno chiesto formalmente l’introduzione di specifiche garanzie di crittografia e protezione della vita privata all’interno del prossimo standard globale di trasmissione IEEE 802.11bf.