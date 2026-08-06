Il router TP-Link Archer BE400 oggi al 39% di sconto
TP-Link Archer BE400, router Wi-Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps con porte 2,5G, sei antenne esterne ed EasyMesh è in offerta al 39% di sconto.
Connessione lenta, streaming che si blocca e giochi online pieni di lag sono un incubo quotidiano per chi ha molti dispositivi collegati in casa. In queste ore il TP-Link Archer BE400 è disponibile con uno sconto del 39%, una promo che rende molto più accessibile un router Wi‑Fi 7 pensato per spremere al massimo la tua linea e gestire traffico intenso senza perdere colpi.
Questo modello punta tutto su velocità e stabilità: il Wi‑Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps è ideale per streaming 4K/8K, gaming AR/VR e download pesanti, mentre le sei antenne esterne con Beamforming migliorano copertura e qualità del segnale in tutta la casa. La presenza delle porte cablate 2,5G permette di sfruttare al meglio le connessioni più veloci, e la compatibilità con EasyMesh consente di creare una rete mesh domestica senza interruzioni quando ti sposti tra le stanze. Non mancano funzioni di sicurezza avanzata con TP-Link HomeShield e una gestione semplificata tramite app.
TP-Link Archer BE400 in offerta su Amazon: sconto del 39%, router Wi‑Fi 7 a poco più di 100 euro
Questa promozione rende particolarmente interessante il TP-Link Archer BE400 per chi vuole passare al Wi‑Fi 7 senza spendere cifre da top di gamma. In questo momento puoi portarti a casa il TP-Link Archer BE400 a soli 104,49€, con un risparmio del 39% rispetto al prezzo di listino: una cifra aggressiva per un router con porte 2,5G, Wi‑Fi fino a 6,5 Gbps e funzioni di sicurezza integrate. Si tratta di un prezzo molto competitivo nella fascia dei router avanzati per uso domestico e piccoli uffici, soprattutto considerando la compatibilità con EasyMesh e la gestione completa da app.
Approfitta ora dell’offerta sul TP-Link Archer BE400
Il router TP-Link con il Wi‑Fi 7 da 6,5 Gbps e le porte 2,5G
Se in casa hai molti dispositivi collegati e una linea veloce ma il vecchio router fa da collo di bottiglia, un modello moderno può cambiare radicalmente l’esperienza quotidiana.
- Wi‑Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps: offre banda sufficiente per streaming 4K/8K, gaming online e download pesanti anche quando più utenti sono connessi contemporaneamente.
- Multi-Link Operation (MLO): invia i dati su più bande allo stesso tempo con i client compatibili, riducendo la latenza e rendendo più fluide videochiamate, partite online e applicazioni in tempo reale.
- Porte cablate 2,5G e 1G: con 1 porta WAN 2,5G, 1 porta LAN 2,5G e 3 porte LAN 1G puoi collegare PC, console e NAS sfruttando al massimo la velocità della tua connessione.
- Sei antenne esterne con Beamforming: migliorano copertura e stabilità del segnale, riducendo zone d’ombra e interferenze anche in appartamenti grandi o su più piani.
- Compatibile con EasyMesh: ti permette di creare una rete mesh unificata con altri dispositivi TP-Link compatibili, così ti muovi tra le stanze senza disconnessioni o cali improvvisi.
- TP-Link HomeShield: aggiunge un livello di protezione contro le minacce informatiche più recenti, utile per mettere al sicuro dispositivi smart e computer di tutta la famiglia.
- Ampia compatibilità: supporta tutte le generazioni Wi‑Fi e funziona con tutti i principali provider Internet, rendendo l’upgrade del router semplice e immediato.
- Gestione da app Tether: consente di configurare e controllare la rete dallo smartphone, così puoi intervenire su accessi e impostazioni anche quando non sei a casa.
- Attenzione alla compatibilità modem: non essendo un modem, va collegato a un dispositivo fornito dal provider o a un modem compatibile, perché non supporta ADSL, VDSL o connessioni su cavo telefonico RJ11.
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TP-Link Archer BE400, offerta lampo con Wi‑Fi 7 e sconto del 39%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.
FAQ
Sì, il router è compatibile con tutti i principali provider Internet ma va collegato a un modem esistente, perché non integra modem ADSL o VDSL.
Offre velocità fino a 6,5 Gbps, minore latenza e gestione più efficiente del traffico, ideale per streaming 4K/8K e gaming online intenso.
Sì, grazie alle sei antenne esterne con Beamforming e alla compatibilità EasyMesh puoi estendere la copertura con altri dispositivi compatibili.
Sì, la combinazione di Wi‑Fi 7, Multi-Link Operation e porte cablate 2,5G aiuta a ridurre la latenza e rende più stabili le sessioni di gioco.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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