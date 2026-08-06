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TP-Link Archer BE400, router Wi-Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps con porte 2,5G, sei antenne esterne ed EasyMesh è in offerta al 39% di sconto.

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Connessione lenta, streaming che si blocca e giochi online pieni di lag sono un incubo quotidiano per chi ha molti dispositivi collegati in casa. In queste ore il TP-Link Archer BE400 è disponibile con uno sconto del 39%, una promo che rende molto più accessibile un router Wi‑Fi 7 pensato per spremere al massimo la tua linea e gestire traffico intenso senza perdere colpi.

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Questo modello punta tutto su velocità e stabilità: il Wi‑Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps è ideale per streaming 4K/8K, gaming AR/VR e download pesanti, mentre le sei antenne esterne con Beamforming migliorano copertura e qualità del segnale in tutta la casa. La presenza delle porte cablate 2,5G permette di sfruttare al meglio le connessioni più veloci, e la compatibilità con EasyMesh consente di creare una rete mesh domestica senza interruzioni quando ti sposti tra le stanze. Non mancano funzioni di sicurezza avanzata con TP-Link HomeShield e una gestione semplificata tramite app.

TP-Link Archer BE400 in offerta su Amazon: sconto del 39%, router Wi‑Fi 7 a poco più di 100 euro

Questa promozione rende particolarmente interessante il TP-Link Archer BE400 per chi vuole passare al Wi‑Fi 7 senza spendere cifre da top di gamma. In questo momento puoi portarti a casa il TP-Link Archer BE400 a soli 104,49€, con un risparmio del 39% rispetto al prezzo di listino: una cifra aggressiva per un router con porte 2,5G, Wi‑Fi fino a 6,5 Gbps e funzioni di sicurezza integrate. Si tratta di un prezzo molto competitivo nella fascia dei router avanzati per uso domestico e piccoli uffici, soprattutto considerando la compatibilità con EasyMesh e la gestione completa da app.

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Il router TP-Link con il Wi‑Fi 7 da 6,5 Gbps e le porte 2,5G

Se in casa hai molti dispositivi collegati e una linea veloce ma il vecchio router fa da collo di bottiglia, un modello moderno può cambiare radicalmente l’esperienza quotidiana.

Wi‑Fi 7 dual-band fino a 6,5 Gbps : offre banda sufficiente per streaming 4K/8K, gaming online e download pesanti anche quando più utenti sono connessi contemporaneamente.

: offre banda sufficiente per streaming 4K/8K, gaming online e download pesanti anche quando più utenti sono connessi contemporaneamente. Multi-Link Operation (MLO) : invia i dati su più bande allo stesso tempo con i client compatibili, riducendo la latenza e rendendo più fluide videochiamate, partite online e applicazioni in tempo reale.

: invia i dati su più bande allo stesso tempo con i client compatibili, riducendo la latenza e rendendo più fluide videochiamate, partite online e applicazioni in tempo reale. Porte cablate 2,5G e 1G : con 1 porta WAN 2,5G, 1 porta LAN 2,5G e 3 porte LAN 1G puoi collegare PC, console e NAS sfruttando al massimo la velocità della tua connessione.

: con 1 porta WAN 2,5G, 1 porta LAN 2,5G e 3 porte LAN 1G puoi collegare PC, console e NAS sfruttando al massimo la velocità della tua connessione. Sei antenne esterne con Beamforming : migliorano copertura e stabilità del segnale, riducendo zone d’ombra e interferenze anche in appartamenti grandi o su più piani.

: migliorano copertura e stabilità del segnale, riducendo zone d’ombra e interferenze anche in appartamenti grandi o su più piani. Compatibile con EasyMesh : ti permette di creare una rete mesh unificata con altri dispositivi TP-Link compatibili, così ti muovi tra le stanze senza disconnessioni o cali improvvisi.

: ti permette di creare una rete mesh unificata con altri dispositivi TP-Link compatibili, così ti muovi tra le stanze senza disconnessioni o cali improvvisi. TP-Link HomeShield : aggiunge un livello di protezione contro le minacce informatiche più recenti, utile per mettere al sicuro dispositivi smart e computer di tutta la famiglia.

: aggiunge un livello di protezione contro le minacce informatiche più recenti, utile per mettere al sicuro dispositivi smart e computer di tutta la famiglia. Ampia compatibilità : supporta tutte le generazioni Wi‑Fi e funziona con tutti i principali provider Internet, rendendo l’upgrade del router semplice e immediato.

: supporta tutte le generazioni Wi‑Fi e funziona con tutti i principali provider Internet, rendendo l’upgrade del router semplice e immediato. Gestione da app Tether : consente di configurare e controllare la rete dallo smartphone, così puoi intervenire su accessi e impostazioni anche quando non sei a casa.

: consente di configurare e controllare la rete dallo smartphone, così puoi intervenire su accessi e impostazioni anche quando non sei a casa. Attenzione alla compatibilità modem: non essendo un modem, va collegato a un dispositivo fornito dal provider o a un modem compatibile, perché non supporta ADSL, VDSL o connessioni su cavo telefonico RJ11.

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TP-Link Archer BE400, offerta lampo con Wi‑Fi 7 e sconto del 39%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ Il TP-Link Archer BE400 funziona con il mio attuale modem dell’operatore? Sì, il router è compatibile con tutti i principali provider Internet ma va collegato a un modem esistente, perché non integra modem ADSL o VDSL. Che vantaggi offre il Wi‑Fi 7 del TP-Link Archer BE400 rispetto alle versioni precedenti? Offre velocità fino a 6,5 Gbps, minore latenza e gestione più efficiente del traffico, ideale per streaming 4K/8K e gaming online intenso. Posso usare il TP-Link Archer BE400 in una casa grande su più piani? Sì, grazie alle sei antenne esterne con Beamforming e alla compatibilità EasyMesh puoi estendere la copertura con altri dispositivi compatibili. Il TP-Link Archer BE400 è adatto per il gaming online competitivo? Sì, la combinazione di Wi‑Fi 7, Multi-Link Operation e porte cablate 2,5G aiuta a ridurre la latenza e rende più stabili le sessioni di gioco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.