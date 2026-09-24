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Sembra una statuetta dei Minions, ma Kevin è un vero router Wi-Fi 6E. I test indipendenti mostrano prestazioni interessanti e spiegano perché è tornato virale.

Davolink

Davolink Minions Kevin unisce l’estetica dei personaggi gialli a un router Wi‑Fi 6E tri-band capace di risultati solidi nei test indipendenti.

La viralità sui social ha svuotato le scorte su Amazon USA e ha spinto le rivendite su eBay, confermando l’effetto del design sul mercato.

Il caso mostra come prodotti dall’aspetto giocoso possano nascondere hardware valido, distinguendosi da altri esempi in cui il fascino esterno non bastava.

A prima vista può sembrare un gadget pensato soprattutto per i fan dei Minions. Sotto la scocca gialla di Davolink Minions Kevin, però, c’è un vero router Wi-Fi 6E, capace di ottenere risultati interessanti anche nei test di RTINGS.

Il prodotto non è una novità assoluta. Davolink aveva già mostrato i suoi router dedicati ai personaggi di Cattivissimo Me al CES 2024. Nelle ultime ore Kevin è però tornato al centro dell’attenzione dopo un post diventato virale sui social.

L’effetto si è fatto sentire anche sul mercato. Secondo Resell Calendar, le scorte su Amazon USA sono andate esaurite. Su eBay, intanto, le vendite sono aumentate rapidamente, con alcune unità acquistate per oltre 100 dollari.

Davolink Minions Kevin non è soltanto un gadget

Dietro il design ispirato ai Minions ci sono caratteristiche da router vero e proprio. Minions Kevin è un modello tri-band Wi-Fi 6E e può quindi sfruttare anche la banda a 6 GHz.

All’interno ci sono tre antenne. Sul retro troviamo una porta WAN da 2,5 Gbps e una LAN Gigabit. Kevin può anche essere abbinato al più piccolo Minions Bob per creare una rete mesh tramite il sistema proprietario di Davolink.

A sorprendere sono soprattutto i risultati dei test indipendenti. RTINGS ha rilevato velocità di picco elevate sulle bande a 5 e 6 GHz e lo considera adatto soprattutto all’uso in appartamento. Le prestazioni convincono meno sulle lunghe distanze. Anche la presenza di una sola porta LAN riduce le possibilità di collegamento via cavo.

Il più piccolo Davolink Minions Bob rinuncia invece ai 6 GHz e utilizza il Wi-Fi 6 dual-band. RTINGS ha riscontrato buone prestazioni anche su questo modello.

Il design si ispira ai Minions, i celebri personaggi gialli della saga cinematografica Cattivissimo Me. Nati come aiutanti di Gru (inizialmente presentato come un supercriminale, ma cambia profondamente nel corso dei film), sono diventati nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del franchise, fino a ottenere film interamente dedicati alle loro avventure, ovvero Minions (2015), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (Minions: The Rise of Gru, 2022) e Minions & Monsters (2026).

Quando un prodotto dall’aspetto insolito nasconde hardware interessante

Il caso dei Minions non è isolato. Nel settore tecnologico compaiono di tanto in tanto prodotti costruiti attorno a un design insolito, ma con specifiche che vanno oltre il semplice effetto estetico.

Un esempio è il power bank Haribo da 20.000 mAh, che pesava 286 grammi e integrava un cavo USB-C. La ricarica arrivava fino a 22,5 W. Proprio il peso ridotto aveva attirato l’attenzione anche della comunità legata all’escursionismo ultraleggero.

In quel caso, però, emersero successivamente problemi ben più seri. Alcune analisi interne effettuate tramite scansioni CT evidenziarono difetti costruttivi e un possibile rischio di cortocircuito. Amazon rimosse poi il prodotto dalla vendita.

Il caso Davolink racconta una storia diversa. Un’estetica giocosa, da sola, non dice molto sulla qualità dell’hardware. Kevin può sembrare una grande statuetta dei Minions da tenere sulla scrivania, ma i test mostrano che al suo interno c’è un router Wi-Fi 6E pienamente funzionante. Non è tra i modelli più avanzati sul mercato, ma è molto più di un semplice giocattolo.