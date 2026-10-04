Roomba, il robot lavapavimenti a prezzo speciale: sconto esagerato

Sconto da non farsi scappare, quello che trovi oggi sul robot aspirapolvere lavapavimenti del marchio statunitense. Versatile e completo, è disponibile con un risparmio di varie centinaia di euro.

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L’iRobot Roomba Plus 576 Combo nasce per chi vuole davvero delegare la pulizia di casa, senza dover intervenire ogni giorno. Aspira e lava in un’unica passata, con una potenza che il produttore descrive come particolarmente efficace contro polvere, briciole e peli di animali anche nelle zone più trafficate della casa. Il design, più compatto del 21% rispetto alla generazione precedente, gli permette di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi senza difficoltà. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti estremamente piccolo, insomma; un po’ come il prezzo che trovi oggi su Amazon grazie alla promozione garantita dal colosso del commercio elettronico.

Roomba Plus 576 Combo 399,00 € -47% 749,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

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Roomba, sconto esagerato sul robot aspirapolvere lavapavimenti: risparmi centinaia di euro

Una promo come quella che trovi oggi su Amazon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti di iRobot è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Il Roomba Plus 576 Combo è disponibile con uno sconto del 47% e costa 399,00 euro. Rispetto al prezzo di listino, il risparmio è davvero considerevole: il robot aspirapolvere e lavapavimenti ti costa ben 350 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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Roomba Plus 576 Combo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con una potenza di aspirazione che arriva fino a 25.000 Pa e la spazzola in gomma e setole, il Roomba Plus 576 Combo è pensato per rimuovere in profondità lo sporco dai pavimenti.

Il sistema di aspirazione è capace di "far un sol boccone" di polvere, sporco e peli di animali domestici anche nelle aree più calpestate della casa. Il sistema di lavaggio basato sulla tecnologia DualClean con mop rotanti e SmartScrub, è capace di esercitare una pressione doppia rispetto ai modelli tradizionali per eliminare sporco secco, schizzi e impronte di fango senza bisogno di ripassare manualmente. Grazie al braccio articolato, i mop si estendono fino a 35 mm per raggiungere battiscopa, pareti e angoli profondi dove altri robot normalmente non arrivano, garantendo una pulizia più completa anche nei punti solitamente trascurati.

La navigazione ClearView Pro LiDAR con PrecisionVision AI crea una mappatura 3D della casa in tempo reale, riconoscendo ed evitando ostacoli come cavi e scarpe, superando soglie fino a 35 mm e sollevando automaticamente i mop quando rileva un tappeto, per non bagnarlo.

Il vero punto di forza è la stazione AutoWash, completamente automatica: svuota il contenitore della polvere fino a 3 mesi, ricarica il serbatoio dell’acqua per garantire fino a 40 giorni di pulizie, lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga ad aria calda a 45°C. Un livello di autonomia che riduce drasticamente gli interventi manuali richiesti, lasciandoti libero di pensare ad altro mentre il robot si occupa di tutto il resto.

Grazie alla connettività Wi-Fi e alla compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, puoi programmare le pulizie, controllare lo stato del robot e avviare un ciclo anche a distanza tramite l’app Roomba Home, gestendo l’intera esperienza direttamente dallo smartphone.

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