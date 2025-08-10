Roomba, prezzo stracciato per il robot lavapavimenti: costa la metà

Potente e versatile, può eliminare qualunque tipologia di sporco dal pavimento di casa già alla prima passata. Oggi lo trovi a un prezzo a cui è difficile credere.

Amazon

Tra gli ultimi arrivati sul mercato, il Roomba Plus 505 Combo è una vera forza nella natura. Questo robot lavapavimenti e aspirapolvere combina le migliori tecnologie dello storico produttore statunitense per garantirti una pulizia impeccabile dei pavimenti di casa.

Dotato di panni estensibili e di un potente sistema di aspirazione, è capace di far fronte a qualunque tipologia di sporco gli si presenta di fronte: dai peli dei tuoi animali domestici a macchie secche, tutto sparisce al primo passaggio. E con il sistema di navigazione e mappatura di cui è dotato, può calcolare autonomamente il percorso più breve per ottenere pavimenti brillanti, evitando anche ostacoli imprevisti.

Il tutto a un prezzo davvero incredibile. Lanciato sul mercato appena 4 mesi fa, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Roomba è disponibile su Amazon con uno sconto senza senso. Va comprato subito, prima che le scorte terminino.

Sconto imperdibile sul robot lavapavimenti Roomba: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sul robot lavapavimenti e aspirapolvere del marchio statunitense è di quelli da non farsi scappare troppo a cuor leggero. E capire il perché non è troppo difficile.

Il Roomba Plus 505 Combo con stazione autopulente è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%: lo paghi 397,92 euro anziché 799,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. I conti sono piuttosto semplici: comprandolo adesso risparmi quasi 400 euro su uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in commercio.

E con il servizio "Paga a rate a tasso zero con Cofidis" potrai anche dilazionare il pagamento senza interessi. La procedura per richiederlo è molto semplice e ti permette di scegliere se pagare in 6, 12 o 24 rate.

Roomba Plus 505 Combo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Roomba Plus 505 Combo è un alleato potente e versatile per la pulizia domestica, combinando aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Il potente sistema di aspirazione da 7000 Pa cattura efficacemente polvere, peli di animali e detriti, per una pulizia profonda su qualunque tipologia di superficie.

I panni DualClean con PerfectEdge, estendibili e basculanti, permettono al robot di raggiungere gli angoli e i bordi con maggiore precisione, garantendo una pulizia completa. La tecnologia SmartScrub aggiunge un’azione di strofinamento più profonda per rimuovere anche le macchie più ostinate, offrendo un risultato impeccabile su ogni superficie.

La navigazione intelligente è uno dei punti di forza del robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon. Grazie alla tecnologia AI PrecisionVision e al sistema LiDAR ClearView Pro, il robot realizza una planimetria accurata della tua abitazione ed è in grado di identificare e aggirare ostacoli come cavi, calzini e altri oggetti in tempo reale.

Inoltre, può individuare detriti bagnati e asciutti, ottimizzando il suo percorso e ripetendo i passaggi dove necessario per una pulizia più approfondita. L’applicazione Roomba® Home permette di personalizzare la pulizia, impostare programmi e controllare il robot da remoto.

La Base AutoWash (inclusa nell’offerta Amazon) eleva l’esperienza di pulizia a un livello superiore. Questa stazione multifunzione si occupa di svuotare automaticamente il contenitore dello sporco per un massimo di 75 giorni, liberando l’utente da questa incombenza. Inoltre, gestisce il lavaggio, la pulizia e l’asciugatura riscaldata dei panni del robot, garantendo che siano sempre freschi e pronti per il ciclo successivo.

La base riempie anche il serbatoio dell’acqua e del detergente in modo autonomo, rendendo il Roomba Plus 505 Combo quasi completamente indipendente.

