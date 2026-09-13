Roomba, errore di prezzo sul robot aspirapolvere lavapavimenti: costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Nel mondo dei robot aspirapolvere, il nome iRobot resta uno dei punti di riferimento storici, e il Roomba 105 Combo porta l’esperienza del marchio in un formato 2-in-1 completo: aspira e lava in un solo passaggio, con una potenza di aspirazione adatta a tutte le esigenze domestiche. La stazione AutoEmpty integrata si svuota da sola e garantisce fino a 75 giorni di autonomia, riducendo drasticamente la manutenzione richiesta. La promozione odierna su Amazon lo rende doppiamente conveniente: non solo potrai approfittare di un prezzo mai così basso, ma hai anche la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

iRobot Roomba 105 Combo 154,00 € -61% 399,00 € Risparmi 245,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Roomba, il robot aspirapolvere e lavapavimenti a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo che ha il sapore dell’errore di prezzo, quella che trovi oggi sul robot aspirapolvere e lavapavimenti dello storico marchio statunitense. Il Roomba 105 Combo è disponibile su Amazon con uno sconto del 61% al minimo storico. Oggi lo paghi solamente 154 euro anziché 399 come da prezzo suggerito: un risparmio che sfiora i 250 euro su uno dei robot aspirapolvere più efficienti in commercio.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero). Optando per questa modalità di pagamento, il Roomba 105 Combo costa appena 30,80 euro al mese per cinque mesi.

iRobot Roomba 105 Combo 154,00 € -61% 399,00 € Risparmi 245,00 € Acquista su Amazon

iRobot Roomba 105 Combo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se volessimo riassumere in pochissime parole tutti i pregi del Roomba 105 Combo basterebbe dire che questo robot aspirapolvere è in grado di farti dimenticare una volta per tutte di spazzare e lavare il pavimento di casa. Grazie al suo sistema di pulizia e alla base di ricarica e scarico, il tuo intervento non sarà (quasi) mai richiesto.

Il sistema di pulizia a 4 fasi combina una potenza di aspirazione fino a 7.000 Pa, una spazzola multi-superficie, una spazzola laterale per la pulizia a filo parete e un panno in microfibra per lavare i pavimenti. Il risultato è una pulizia completa in un solo passaggio, capace di rimuovere sia lo sporco secco che le macchie più ostinate sui pavimenti duri.

La navigazione ClearView LiDAR crea in pochi minuti una mappa dettagliata della casa, permettendo al robot di muoversi in righe ordinate ed evitare ostacoli anche al buio o in ambienti complessi. Grazie al sistema Carpet Detect, il robot riconosce automaticamente i tappeti e ne evita il lavaggio, proteggendo i tessuti più delicati senza bisogno di impostare zone di esclusione manuali. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia — solo aspirazione, solo lavaggio, oppure entrambe in un’unica passata — con la funzione SmartScrub che intensifica lo sfregamento nelle zone più sporche per un’efficacia raddoppiata.

La stazione AutoEmpty si occupa automaticamente dello svuotamento del contenitore, garantendo fino a 75 giorni di autonomia prima di dover intervenire manualmente, con un sacchetto che trattiene fino al 99% di polveri e allergeni. Grazie alla connettività Wi-Fi e all’app iRobot Home, puoi programmare le pulizie in base alla tua routine quotidiana, scegliendo quali stanze pulire, quante passate effettuare e regolando potenza di aspirazione e quantità d’acqua distribuita sul panno. Il supporto vocale con Alexa, Google Assistant e Siri aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendoti di avviare le pulizie semplicemente con un comando.

iRobot Roomba 105 Combo 154,00 € -61% 399,00 € Risparmi 245,00 € Acquista su Amazon

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 349,99 € -73% 1.299,99 € Risparmi 950,00 € Acquista su Amazon Lefant M3 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 379,99 € -73% 1.399,99 € Risparmi 1.020,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con R... 289,99 € -71% 999,99 € Risparmi 710,00 € Acquista su Amazon