Roomba, robot lavapavimenti a prezzo stracciato: è al minimo storico
Il robot lavapavimenti dello storico marchio statunitense garantisce una pulizia perfetta grazie al suo sistema a 4 fasi. Oggi lo trovi a un prezzo bassisismo.
Una pulizia degna della miglior impresa. Senza che tu debba alzare alcun dito. Grazie al robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba 105 Combo ti basterà settare tutte le impostazioni e le routine di pulizia una sola volta per avere pavimenti brillanti ogni giorno.
Dotato dell’esclusivo sistema di pulizia in 4 fasi, il robot dello storico marchio statunitense si muove agilmente nel tuo appartamento grazie al sistema LiDAR ClearView. Grazie a questa tecnologia non solo può mappare tutti gli ambienti di casa in maniera precisa e dettagliata, ma è anche in grado di riconoscere ed evitare ostacoli inattesi lungo il percorso.
Con l’offerta di oggi su Amazon, poi, puoi acquistarlo a un prezzo senza precedenti. Una promozione da non farsi scappar via troppo a cuor leggero.
Roomba, prezzo stracciato per l’aspirapolvere lavapavimenti: sconto e quanto costa
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore statunitense non è mai stato così conveniente come oggi. L’offerta garantita da Amazon, infatti, fa scendere il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.
Il Roomba 105 Combo è disponibile con uno sconto del 33%: comprandolo adesso lo paghi 199,00 euro anziché 299,00 euro come da listino. I conti sono piuttosto semplici: oggi risparmi ben 100 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.
iRobot Roomba 105 Combo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Il Roomba Combo 105 offre una pulizia domestica di alto livello grazie al suo avanzato sistema a quattro fasi. Con un’intensa aspirazione da 7000 Pa, questo robot aspira sporco e detriti con l’aiuto di una spazzola a setole multisuperficie e una spazzola per i bordi, mentre il panno in microfibra lucida i pavimenti.
La versatilità è dunque uno dei punti di forza del Roomba Combo 105. Puoi scegliere tra tre modalità: solo aspirazione, solo lavaggio o una combinazione di entrambe. A differenza di altri modelli, il robot evita automaticamente di lavare i tappeti grazie al suo rilevamento intelligente delle superfici.
Per il lavaggio, il mop integrato usa una micro-pompa che mantiene il panno uniformemente umido, mentre la funzione SmartScrub assicura un lavaggio profondo, due volte più efficace. Il Roomba Combo 105 è la soluzione completa e intelligente per mantenere la tua casa sempre pulita.
La navigazione è affidata alla tecnologia ClearView LiDAR, che crea rapidamente una mappa dettagliata della casa, pulisce in file ordinate ed evita gli ostacoli con precisione, anche in ambienti poco illuminati.
Il controllo totale è a portata di mano con l’App Roomba Home, che ti permette di personalizzare ogni sessione di pulizia scegliendo le stanze, il numero di passate, la potenza di aspirazione e la quantità di acqua da erogare, o attivare la pulizia mirata per eliminare briciole specifiche.
