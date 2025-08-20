ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X: uscita, compatibilità e novità

Xbox e ASUS lanciano il nuovo standard per il gaming portatile: due modelli, un’interfaccia Xbox dedicata, programmazione AI e un sistema di compatibilità giochi per giocare subito senza compromessi.

Xbox e ASUS hanno ufficializzato la data di lancio dei loro nuovi handheld: i ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X saranno disponibili dal 16 ottobre in oltre 30 Paesi, tra cui l’Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, Giappone e molte nazioni europee. Una novità importante: in Cina verrà inizialmente distribuita solo la versione Ally X, mentre l’arrivo della versione base seguirà in un secondo momento.

Hardware di fascia alta: i dettagli che contano

I due modelli si distinguono per prestazioni e feature tecniche:

Ally : dotato di Ryzen Z2 A, 16 GB RAM, 512 GB SSD, schermo 7" FHD 120 Hz, batteria 60 Whz

Ally X: motorizzato da Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM, 1 TB SSD, batteria da 80 Wh, oltre a supportare Auto SR e AI highlight reels per migliorare prestazioni e mediaplayer.

Il nuovo Handheld Compatibility Program

Tra le novità più interessanti introdotte da ASUS e Xbox c’è il Handheld Compatibility Program, un sistema pensato per semplificare la vita ai giocatori. In pratica, ogni titolo disponibile nella libreria riceverà un’etichetta che ne indica il livello di compatibilità con la nuova console portatile. I giochi contrassegnati come "Handheld Optimized" saranno immediatamente pronti all’uso, con comandi, testi e interfaccia perfettamente adattati al piccolo schermo del dispositivo. Quelli invece indicati come "Mostly Compatible" potrebbero richiedere solo qualche piccolo aggiustamento, senza comunque compromettere l’esperienza generale.

Si tratta di una soluzione molto simile al sistema di verifica già visto su Steam Deck, ma applicata all’ecosistema Windows: in questo modo l’utente sa già cosa aspettarsi prima ancora di avviare un gioco. A rendere l’esperienza ancora più fluida ci pensa anche lo shader preload, una tecnologia che permette di ridurre drasticamente i tempi di caricamento, consumare meno batteria e garantire prestazioni più stabili. In sostanza, una combinazione di ottimizzazioni che trasforma la portabilità in una vera e propria estensione naturale del gaming su PC.

Ricarica rapida, docking migliorato e controller dedicato

Xbox e ASUS non si fermano qui. Arriva anche una pre-caricamento degli shader che riduce drasticamente i tempi d’avvio nei giochi supportati. In contemporanea, è in arrivo il controller ROG Raikiri II Xbox: altamente reattivo, con joysticks anti-drift e trigger dual-mode. Si lavora inoltre su un’esperienza di docking ottimizzata per gaming su grande schermo, supporto auto SR e pairing controller intuitivo

Un’esperienza Xbox on-the-go

Entrambi i dispositivi portano Windows 11 con una modalità Xbox full screen: l’interfaccia parte in modalità console-like, ottimizzando risorse e avvio dei giochi. La Game Bar potenziata consente accesso rapido alla libreria unificata, chat, Impostazioni e al nuovo utilizzo multi-dashboard. Inoltre, Game Pass, Battle.net e altri store saranno integrati in un’esperienza fluida

Con l’imminente lancio del 16 ottobre, Xbox e ASUS puntano a rivoluzionare il concetto di gaming portatile, offrendo hardware avanzato, compatibilità certificata e un’interfaccia pensata per il gaming puro. Che tu sia un appassionato di Game Pass, un fan dei titoli PC o semplicemente alla ricerca di libertà nel giocare ovunque, i ROG Xbox Ally hanno il potenziale per diventare un punto di riferimento.

E tu, sei pronto per il gaming senza limiti?