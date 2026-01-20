Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Rockstar Games

GTA 6 è, senza alcun dubbio, il gioco più atteso dei prossimi mesi. Si tratta di un titolo che potrebbe riscrivere la storia dei videogiochi e che ha tutte le carte in regola per raggiungere nuovi record di vendita.

Il gioco è stato più volte rinviato, segno di difficoltà nello sviluppo (più che prevedibili considerando la grandezza e la complessità del titolo) e della volontà di Rockstar Games, la casa produttrice del gioco, di realizzare un prodotto completo e ottimizzato già al lancio.

La nuova data di uscita è stata fissata per il prossimo 19 novembre 2026 anche se si parla di un nuovo rinvio.Nel frattempo, però, il titolo è già giocabile, con una versione di anteprima che gli sviluppatori e i tester di Rockstar stanno utilizzando per verificare il livello qualitativo e completare i lavori.

Nonostante questa versione non sia disponibile al pubblico, Rockstar Games ha scelto di farla provare a un videogiocatore, appassionato della serie. Il software, infatti, ha accolto la richiesta di un fan che, purtroppo, è affetto da una malattia terminale e potrebbe non sopravvivere fino all’uscita del gioco. In via eccezionale, il fan potrà giocare a GTA 6.

Cosa è successo

Lo scorso mese di dicembre, lo sviluppatore Anthony Armstrong, che lavora presso lo studio di Ubisoft Toronto, ha pubblicato sul suo account LinkedIn un messaggio rivolgendosi a tutta la sua rete di contatti.

In questo messaggio, l’uomo ha raccontato la storia di un suo parente che da anni combatte con il cancro. Alla persona in questione, al momento del messaggio pubblicato dallo sviluppatore, restavano pochi mesi di vita.

Per questo motivo, Armstrong ha chiesto, tramite la sua rete, a Rockstar Games di consentire al suo parente, grande fan della serie, di provare in anteprima GTA 6. Dopo i continui rinvii, infatti, al momento dell’uscita del gioco, il parente potrebbe non essere più in vita.

Rockstar ha accettato la richiesta?

A distanza di alcune settimane dal messaggio, lo stesso Armstrong è tornato sull’argomento e ha confermato di essere riuscito a parlare con Rockstar Games e di aver ricevuto “grandi notizie“. Il messaggio è stato poi cancellato (probabilmente per rispettare alcuni obblighi legali dovuti alla necessità di non divulgare informazioni legate a GTA 6).

Anche se non c’è una conferma ufficiale, quindi, è possibile che Rockstar Games abbia accettato la richiesta e, quindi, farà provare in anteprima GTA 6 al malato terminale, parente dello sviluppatore che ha usato LinkedIn per tentare di raggiungere qualche componente del team della software house.

Difficilmente ci saranno sviluppi sulla questione, ma di certo il gesto di Rockstar è da applaudire. Purtroppo, la necessità di posticipare il lancio ha impedito a tanti fan di poter giocare al gioco. Aver garantito a un appassionato della serie la possibilità di poter provare il nuovo capitolo della serie è un gesto che non può che essere approvato.

Ricordiamo che GTA 6 è in uscita il prossimo 19 novembre 2026 su console. Successivamente arriverà anche una versione per PC.