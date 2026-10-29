C'è un piccolo robot che si muove grazie alle alghe e alla luce
Un gruppo di ricercatori olandesi ha realizzato un attuatore soffice lungo due centimetri che si muove sott'acqua grazie a microalghe e stimoli luminosi esterni.
- Un gruppo della Delft University of Technology ha creato un attuatore bioibrido di due centimetri che afferra piccoli oggetti sott’acqua senza motori né batterie.
- Microalghe su idrogel trasformano luce e anidride carbonica in variazioni di pH, piegando il materiale e generando movimenti controllati reversibili.
- Il prototipo mostra prospettive per la robotica bioibrida, ma serviranno ulteriori test su forza, durata e affidabilità prima di possibili applicazioni.
Un gruppo di ricercatori della Delft University of Technology ha sviluppato un minuscolo attuatore soffice lungo circa due centimetri e spesso un millimetro, capace di afferrare oggetti sott’acqua sfruttando un principio del tutto naturale. Il dispositivo unisce materiali sintetici e organismi viventi senza l’ausilio di motori elettrici o batterie tradizionali, aprendo a una prospettiva inedita per lo sviluppo di macchine flessibili.
- La materia vivente incontra i gel deformabili
- Movimenti fluidi e controllati sott'acqua
- Le prospettive future per la tecnologia
La materia vivente incontra i gel deformabili
Il fulcro del dispositivo è una sottile striscia verde composta da due strati di idrogel, sulla cui superficie crescono microalghe vive.
Attraverso la fotosintesi, questi microrganismi utilizzano luce e anidride carbonica per produrre zuccheri, innescando una variazione del livello di pH all’interno del materiale.
Poiché i due strati reagiscono in modo differente alle fluttuazioni chimiche, l’intera struttura si incurva progressivamente in risposta allo stimolo luminoso esterno.
Questa trasformazione dimostra come l’attività biologica collettiva possa essere tradotta direttamente in energia meccanica senza componenti meccaniche rigide o giunti tradizionali.
La materia stessa diventa il motore del movimento robotico, superando la necessità di attuatori complessi e aprendo la strada a una nuova generazione di dispositivi in grado di interagire in modo armonioso con l’ambiente circostante.
L’integrazione di organismi viventi nei polimeri rappresenta una frontiera affascinante che ridefinisce completamente il concetto di automazione biologica.
Ciò dimostra che le strutture artificiali possono adattarsi agli stimoli esterni proprio come gli organismi naturali, rispondendo attivamente alle variazioni luminose e chimiche del mezzo circostante in modo del tutto autonomo.
Movimenti fluidi e controllati sott’acqua
Nei test condotti in ambiente acquatico, il prototipo ha dimostrato di poter sollevare un anello di gomma e stringere una sfera metallica con grande precisione.
Quando la fonte di luce viene meno, le alghe rilasciano nuovamente anidride carbonica, ristabilendo il valore iniziale del pH e costringendo il lembo a piegarsi nella direzione opposta nel giro di pochi secondi.
Questo comportamento mima i movimenti fluidi presenti in natura, offrendo spunti di grande interesse per la ricerca applicata.
La gestione del movimento avviene interamente tramite stimoli ottici applicati dall’esterno, dimostrando una notevole versatilità operativa in immersione.
Sebbene l’ambiente acquatico rappresenti attualmente una condizione sperimentale imprescindibile per mantenere attiva la componente biologica, i risultati ottenuti offrono basi solide per comprendere le potenzialità di questi sistemi innovativi.
Le prospettive future per la tecnologia
Sebbene la dimostrazione si limiti a una manipolazione elementare in condizioni controllate, l’esperimento fa strada a nuove applicazioni nel campo della robotica bioibrida.
Integrare cellule viventi nei materiali porta a scenari inediti per la creazione di macchine autonome, anche se la ricerca dovrà affrontare ulteriori verifiche ingegneristiche per determinare la resistenza dei materiali, la forza massima sviluppata e la durata della componente biologica nel lungo periodo.
Il superamento di tali limiti richiederà serie di test ripetuti per valutare l’affidabilità del sistema e la costanza della risposta nel tempo.
Ciononostante, il prototipo olandese rappresenta un passo significativo verso la fusione tra biologia e ingegneria, dimostrando che il futuro della tecnologia potrebbe dipendere non solo da materiali sempre più avanzati, ma dalla capacità di collaborare direttamente con i microrganismi viventi.