Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In Cina è stato presentato un robot davvero particolare: si tratta di un WC che guida da solo e che può rendere la vita molto più semplice alle persone con disabilità motoria

Yueban / YouTube

Il settore della robotica sta registrando l’arrivo di tante novità, con una decisa accelerazione nello sviluppo di nuove soluzioni sempre più avanzate e in grado di soddisfare le differenti esigenze degli utenti.

Uno dei prodotti più particolari (ma potenzialmente più utili nella vita reale) del recente passato per il settore della robotica è rappresentato dal WC che guida da solo e che permette di migliorare la vita a persone con problemi di mobilità dovuti all’età, ad infortuni o a disabilità.

Il modello in questione si chiama Xiaoban ed è prodotto dall’azienda Yueban. Si tratta di un prodotto che, per il momento, è destinato al mercato cinese ma che in futuro potrebbe essere esportato anche sul mercato globale, magari sfruttando accordi di licenza con altre aziende.

Il robot WC di Yueban è stato il protagonista di Shanghai International Elderly Care Expo 2026 e viene proposto come soluzione tecnologica per la cura e l’assistenza sanitaria in casa. Ecco come funziona e quali sono le sue caratteristiche.

Un robot molto utile

Xiaoban include una serie di sensori, tra cui lidar e ultrasuoni, per pianificare il percorso da seguire all’interno di una casa. Il robot può essere impiegato anche in centri di assistenza, ricoprendo un ruolo essenziale in contesti di questo tipo per aiutare le persone con difficoltà motorie.

La tecnologia alla base del movimento e della gestione del robot è simile a quella che caratterizza i robot aspirapolvere, sempre più diffusi nelle case di tutto il mondo (anche in Italia). Un robot di questo tipo può essere gestito anche via app oppure con controlli vocali, per risultare ancora più comodo.

Da segnalare anche la presenza di una stazione di docking, collegata agli impianti domestici: qui smaltisce i rifiuti tramite un sistema interno di triturazione. Il robot è in grado di sfruttare un sistema di auto-pulizia, per essere sempre pronto all’uso.

Xiaoban è un chiaro esempio di come la robotica può migliorare la vita delle persone, aiutando chi è in difficoltà a vivere meglio, con notevoli vantaggi pratici. Si tratta di una tecnologia tutto sommato semplice e non certo rivoluzionaria, ma che, applicata nel modo giusto, può fare la differenza.

Un’esclusiva cinese

Come sottolineato in precedenza, il robot di Yueban è, per il momento, disponibile solo in Cina, dove viene commercializzato con un prezzo di 28.999 yuan, pari a circa 3.800 euro

Per il momento, non c’è ancora una disponibilità a livello globale del nuovo robot che avrebbe tutte le carte in regola per poter diventare un prodotto ottimo per aiutare le persone con difficoltà motorie.

Staremo a vedere se e quando ci sarà una commercializzazione a livello globale del nuovo prodotto che può rappresentare un vero e proprio punto di svolta per tutto il settore dell’assistenza sanitaria.